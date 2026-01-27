採用担当者に向けて2月20日に大学説明会を開催

学校法人電子学園 iU 情報経営イノベーション専門職大学

iU（情報経営イノベーション専門職大学、東京都墨田区、学長：中村 伊知哉、https://www.i-u.ac.jp）のキャリア支援を担当するデベロップメントセンターでは、採用ご担当者様を対象とした大学説明会を、2026年2月20日（金)に開催いたします。

本説明会では、本学の教育方針や学生の特長、キャリア支援体制に加え、近年の学生の就職活動状況や、企業様との連携事例等についてご紹介させていただく予定です。今後の採用活動の一助としてご活用いただけましたら幸いです。

「採用人事対象iU説明会」概要

【開催日時】

2026年2月20日（金）14:00～15:30

【会場】

iU墨田キャンパス (※オンライン同時開催。後日Zoom URLをお送りいたします。)

アクセス：https://www.i-u.ac.jp/access/

※駐車場の台数に限りがあるため、公共交通機関にてお越しください。

【プログラム】 （予定）

・大学紹介

・キャリア支援・就職支援体制の紹介

・学生発表

・質疑応答

※終了後、会場にお越しいただいた方を対象に交流会を開催いたします（17:00終了予定）。

（内容につきましては変更となる場合がございます。予めご了承ください。）

【本イベントのお申込み方法】

こちらより必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。

https://forms.gle/adAULWCZuK3HESb56 (https://forms.gle/adAULWCZuK3HESb56)

締切：2026年2月18日（水）