韓国発トータルヴィーガンビューティーブランド「freshian（フレシアン）」がCosme Kitchen 2026 SPRING EXHIBITION に出展
韓国のコスメ・ビューティーブランドを日本で輸入・販売・マーケティング推進している PAGE-ONER株式会社が2026年より日本正規代理店を務める、韓国LG生活健康発トータルヴィーガンビューティーブランド「freshian(フレシアン)」は、2026年1月15日・1月16日に開催された Cosme Kitchen 2026 SPRING EXHIBITION（東京） に出展いたしました。
「freshian」は、全製品がヴィーガン認証を取得した韓国発のメイクアップブランドであり、メイクアップとスキンケアを融合した高機能フォーミュラと感性豊かなカラー設計で人気を集めています。フレシアン セラム リップティントとフレシアン エッグライク クッションファンデーション ミニはイチジク果実エキス(※1)、5 種のヒアルロン酸(※2)、マデカッソシド (※3)を配合しており、肌へのやさしさと美しい仕上がりを両立していることも特徴です。
(※1) 整肌成分 (※2) ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸Ｎａ: 全て保湿成分 (※3)整肌成分
また、サトウキビ由来の原料を使用したバイオPET製パッケージや、トウモロコシ由来のコーンスターチで作られたパフを採用し、地球環境への負荷を最小限に抑える取り組みを行っています。
今回の展示会では、ブランドの世界観と製品の魅力を直接体験いただくべく、多くの来場者の方々にブランドブースへお立ち寄りいただき、実際にタッチアップや製品説明を通じてfreshianならではの感触や仕上がりをご覧いただきました。
■展示商品
●エッグライク クリームチーク
チークだけで華やかに！4世代アイドル担当、カラーの天才ナギョム メイクアップアーティストがが提案する、誰でも簡単にできる"なめらかトーンアップチーク"。重ねるほどに自然で澄んだ発色に！
また、肌に溶け込むようななめらかなテクスチャーで、くすみ感なくブレンド可能。セミマット仕上げで、持続力もUP！
68%のスキンコンディショニング成分配合(※4) で、デリケート肌にも心地よい！
全4色 各6.5g / 2,200円
03 Healthy Smile
06 Cheeky
07 Milky Mocha
09 Lychee
(※4) オクチルドデカノール、炭酸ジカプリリル、ビスジグリセリルポリアシルアジペート-2、トリ脂肪酸（Ｃ１０-１８）グリセリル
●エッグライク クッションファンデーション ミニ
スキンケア感覚のなめらかで、むきたまごのような仕上がりクッション！
☑︎キメの整ったなめらかなツヤ
☑︎透明感のあるトーンカバー
☑︎快適なカバーフィット
肌にヘルシーなツヤを与えるコンディショニング成分(※5)が、乾燥しがちな肌にうるおいと輝きをプラス！
5種のヒアルロン酸(※2)が角層までうるおいで満たし、透明感のあるなめらかなツヤ肌へ！
全2色 各5g / 1,100円
201
203
(※5) (カプリル酸/カプリン酸)ヤシアルキル、パルミチン酸エチルヘキシル、ジカプリリルエーテル、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル （全て肌コンディショニング成分）
(※2) ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸Ｎａ: 全て保湿成分
●セラム リップティント
セラムのようなテクスチャーで、しっとり澄んだ水ツヤリップに仕上げるヴィーガンセラムリップティント！
花の美しさから着想を得たユニークなカラーが透
明感のある発色で、ひとりひとりの個性を最大限
に引き出します。
透明感のあるツヤと発色をレイヤリングすること
で、唇に自然なカラーとうるおいによる立体感をプラスし、なめらかでハリのある印象の唇に！
全4色 各6g / 2,600円
02 Garden
03 Preserved
05 Rough
07 Wild
■ PAGE-ONER株式会社について
PAGE-ONER株式会社は、韓国および海外のビューティーブランドを中心に、日本市場における輸入・販売・マーケティングをワンストップで支援する企業です。
ブランドの価値を最大化し、日本の消費者・流通との最適な接点づくりを行っています。
皆様のご来場をお待ちしております。
■ 本件に関するお問い合わせ先
PAGE-ONER株式会社
URL：https://page-oner.com/
代表者：金 善牧
所在地：東京都中野区新井2-1-19パックマートビル6F