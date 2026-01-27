韓国発トータルヴィーガンビューティーブランド「freshian（フレシアン）」がCosme Kitchen 2026 SPRING EXHIBITION に出展

PAGE-ONER株式会社

韓国のコスメ・ビューティーブランドを日本で輸入・販売・マーケティング推進している PAGE-ONER株式会社が2026年より日本正規代理店を務める、韓国LG生活健康発トータルヴィーガンビューティーブランド「freshian(フレシアン)」は、2026年1月15日・1月16日に開催された Cosme Kitchen 2026 SPRING EXHIBITION（東京） に出展いたしました。

「freshian」は、全製品がヴィーガン認証を取得した韓国発のメイクアップブランドであり、メイクアップとスキンケアを融合した高機能フォーミュラと感性豊かなカラー設計で人気を集めています。フレシアン セラム リップティントとフレシアン エッグライク クッションファンデーション ミニはイチジク果実エキス(※1)、5 種のヒアルロン酸(※2)、マデカッソシド (※3)を配合しており、肌へのやさしさと美しい仕上がりを両立していることも特徴です。

(※1) 整肌成分 (※2) ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸Ｎａ: 全て保湿成分 (※3)整肌成分

また、サトウキビ由来の原料を使用したバイオPET製パッケージや、トウモロコシ由来のコーンスターチで作られたパフを採用し、地球環境への負荷を最小限に抑える取り組みを行っています。

今回の展示会では、ブランドの世界観と製品の魅力を直接体験いただくべく、多くの来場者の方々にブランドブースへお立ち寄りいただき、実際にタッチアップや製品説明を通じてfreshianならではの感触や仕上がりをご覧いただきました。

■展示商品

●エッグライク クリームチーク

チークだけで華やかに！4世代アイドル担当、カラーの天才ナギョム メイクアップアーティストがが提案する、誰でも簡単にできる"なめらかトーンアップチーク"。重ねるほどに自然で澄んだ発色に！

また、肌に溶け込むようななめらかなテクスチャーで、くすみ感なくブレンド可能。セミマット仕上げで、持続力もUP！

68%のスキンコンディショニング成分配合(※4) で、デリケート肌にも心地よい！

全4色 各6.5g / 2,200円

03 Healthy Smile

06 Cheeky

07 Milky Mocha

09 Lychee

(※4) オクチルドデカノール、炭酸ジカプリリル、ビスジグリセリルポリアシルアジペート-2、トリ脂肪酸（Ｃ１０-１８）グリセリル

●エッグライク クッションファンデーション ミニ

スキンケア感覚のなめらかで、むきたまごのような仕上がりクッション！

☑︎キメの整ったなめらかなツヤ

☑︎透明感のあるトーンカバー

☑︎快適なカバーフィット

肌にヘルシーなツヤを与えるコンディショニング成分(※5)が、乾燥しがちな肌にうるおいと輝きをプラス！

5種のヒアルロン酸(※2)が角層までうるおいで満たし、透明感のあるなめらかなツヤ肌へ！

全2色 各5g / 1,100円

201

203

(※5) (カプリル酸/カプリン酸)ヤシアルキル、パルミチン酸エチルヘキシル、ジカプリリルエーテル、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル （全て肌コンディショニング成分）

(※2) ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸Ｎａ: 全て保湿成分

●セラム リップティント

セラムのようなテクスチャーで、しっとり澄んだ水ツヤリップに仕上げるヴィーガンセラムリップティント！

花の美しさから着想を得たユニークなカラーが透

明感のある発色で、ひとりひとりの個性を最大限

に引き出します。

透明感のあるツヤと発色をレイヤリングすること

で、唇に自然なカラーとうるおいによる立体感をプラスし、なめらかでハリのある印象の唇に！

全4色 各6g / 2,600円

02 Garden

03 Preserved

05 Rough

07 Wild

■ PAGE-ONER株式会社について

PAGE-ONER株式会社は、韓国および海外のビューティーブランドを中心に、日本市場における輸入・販売・マーケティングをワンストップで支援する企業です。

ブランドの価値を最大化し、日本の消費者・流通との最適な接点づくりを行っています。

皆様のご来場をお待ちしております。

■ 本件に関するお問い合わせ先

PAGE-ONER株式会社

URL：https://page-oner.com/

代表者：金 善牧

所在地：東京都中野区新井2-1-19パックマートビル6F