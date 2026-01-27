PHONE APPLI、都築電気と協業しコミュニケーション基盤を強化

株式会社PHONE APPLI

すべての企業をウェルビーイング企業にアップグレードすることを目指す、株式会社PHONE APPLI（本社：東京都港区、代表取締役社長：大林 春彦）は、2026年1月から、東京証券取引所プライム市場上場企業である都築電気株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉田 克之。以下、都築電気）と協業し、新しいバンドルサービスの提供を開始いたしました。

本サービスは、同社が提供するクラウドPBXサービス「TCloud for Voice」に、当社のクラウド電話帳・社内コミュニケーションポータル「PHONE APPLI PEOPLE」（以下、PA PEOPLE）を標準機能としてバンドルすることで、音声と非音声サービスが統合され、ハイブリッドワークや多拠点環境におけるシームレスなコミュニケーション基盤の強化を実現します。

■背景

近年の働き方の多様化により、多くの企業では「音声通話」「チャット」「Web会議」など複数のコミュニケーション手段への対応が求められています。また、拠点分散やフリーアドレスの普及により、社員の所在や連絡方法等の把握に時間がかかる、電話対応が属人化し対応品質にばらつきがあるといった課題を抱える企業も少なくありません。そこで当社は、「可能性に満ちた“余白”ある社会」の実現を目指す都築電気の姿勢に賛同し、複雑化する社会環境への対応について2024年より協議を重ねてまいりました。その結果、柔軟性の高い音声サービスを強みとする都築電気のTCloud for Voiceと、当社のPA PEOPLEを組み合わせ、相互に補完しあうサービスの提供が可能となりました。

■サービス特徴

1. TCloud for Voice（都築電気）との連携強化

TCloud for Voiceは、従来型のPBXを踏襲しつつ、新たな働き方を支援するクラウドコミュニケーションサービスです。電話番号も使い勝手もそのまま、スマートフォン活用でロケーションフリーに利用可能です。拠点ごとのPBX設置も不要で管理負荷や開設期間を短縮し、多拠点／大規模（数千ID以上）の展開にも対応、運用や障害対応も全面サポートします。

「TCloud for Voice」について詳しくはこちら：https://tsuzuki.jp/jigyo/t-voice/

2. PHONE APPLI PEOPLEによる“連絡先・人・組織”の可視化

PA PEOPLEは、名刺・Web電話帳の連絡先管理、人材・スキルの可視化、居場所情報、サンクスカード、安否確認など、非音声領域におけるコミュニケーション基盤を包括的に提供するクラウドサービスです。音声通話先の社員や取引先の情報をPA PEOPLEで一元管理することで、「誰に・どう連絡するか」が直感的に把握できます。

「PHONE APPLI PEOPLE」について詳しくはこちら：https://phoneappli.net/papeople/

3. 音声と非音声コミュニケーションの統合で業務効率を最大化

TCloud for VoiceとPA PEOPLEの連携により、音声・チャット・Web会議・内線情報・社員スキルといった企業内のコミュニケーション情報を一体化。

これにより以下の効果が期待できます：

■想定される活用シーン

■今後の展望

- 社内外の連絡先情報と音声通話をスムーズに接続- ハイブリッドワークにおけるコミュニケーションロスの削減- 多拠点やフリーアドレス環境における連絡手段の標準化- 散在していた運用コストの削減- 多拠点・リモートワーク下での連絡手段の統一- 営業部門で、顧客／社内連絡先情報をPA PEOPLEで整理し、音声連絡を効率化- 組織変更時の連絡網再整備をPA PEOPLE上で迅速に実施- 人的資本経営の推進等に向け、社員のスキル・強み・つながりを可視化

PHONE APPLIは今後も都築電気との協業を強化し、通話・連絡先・社員情報・スキルデータなどのさらなる統合を進めるとともに、各データの活用を通した新価値を共同でお客様へご提供し、デジタルトランスフォーメーション（DX）推進に貢献いたします。

《都築電気株式会社 会社概要》

代表取締役社長 ：吉田 克之

所在地 ：〒105-8665 東京都港区新橋6丁目19番15号 東京美術倶楽部ビル

設立 ：1941年3月26日（創業：1932年5月1日）

資本金 ：9,812,930,540円

事業内容 ：ネットワークシステムおよび情報システムの設計、開発、施工、保守を含むICTソリューションの提供

URL ：https://www.tsuzuki.co.jp/

《株式会社PHONE APPLI 会社概要》

代表取締役社長 ：大林 春彦

所在地 ：〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

設立 ：2008年1月

資本金 ：398,365,710円

事業内容 ：PHONE APPLI PEOPLE（組織を強くするコミュニケーションポータル）等クラウドサービスの企画・開発・販売、アプリケーション開発・販売（Microsoft、Cisco、Salesforce等の連携アプリケーション）、ウェルビーイング経営のコンサルティング事業、各種IP-PBX対応アプリケーションの開発・運用

URL ：https://phoneappli.net/

《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社PHONE APPLI

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

広報部

E-mail：pr@phoneappli.net