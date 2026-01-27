ラジオから生まれた新感覚チョコレート『ラジオ発 ご縁でうまれた煮干しショコラ』をスナックミーオンラインストア・直営店で期間限定発売

株式会社スナックミー

株式会社スナックミー(本社：東京都中央区 / 代表取締役：服部慎太郎)は、2026年1月27日（火）より全国煮干協会、オランジェット専門家として活動するオランジェット橋本氏との特別コラボ商品『ラジオ発 ご縁でうまれた煮干しショコラ』をスナックミーオンラインストアにて期間限定で発売いたしました。2026年1月29日（木）からは、直営店「snaq.me stand 押上」にて数量限定で販売予定です。

本商品は、パンサー向井さんがパーソナリティを務めるラジオ番組「パンサー向井の#ふらっと」（TBSラジオ）をきっかけにあるご縁でうまれた、ここでしか味わえないおやつです。

ラジオ番組から広がったご縁でおやつが出来上がりました

全国煮干協会さまは、日頃より煮干しの魅力をもっと多くの人に伝える取り組みを続けています。

2月14日は「バレンタインデー」であり「煮干しの日」でもあることから、「煮干しチョコをつくってより広くPRしたい」と、ラジオ番組「パンサー向井の#ふらっと」へ相談したのが企画の出発点でした。

番組ではその想いを受け、「一緒につくってくれる方はいませんか？」とリスナーに向けて協力を呼びかけたところ、大の番組ファンだったオランジェット橋本氏がそれに反応。煮干し×チョコというユニークな挑戦に興味を持ち、素材へのこだわりと技術を活かして企画への協力を決めました。

なぜスナックミーが参画したのか

ラジオ発の自由な企画性、煮干し協会さまの想い、オランジェット橋本氏の挑戦心。「おやつと世界を面白く。」を理念として掲げるスナックミーにとって、今回のプロジェクトはまさに理念そのもの。

素材に正直であること、つくり手の想いを大切にすること、そしておやつがつなぐご縁によって生まれた企画であることに深く共鳴し、販売パートナーとして参加しています。

カカオ72％の深みと煮干しの旨みが調和する、新感覚ショコラ

ベトナム産カカオ72％のビターチョコレートに、煮干しをまるごと合わせた一品。

ビターのほろ苦さ、アーモンドの香ばしさ、煮干しの旨みが、ゆるやかに移ろうように広がります。

シンプルな素材構成だからこそ、それぞれの風味がまっすぐ届く味わいに仕上がりました。

おやつはオンライン・「snaq.me stand 押上」店舗での数量＆期間限定販売です。

「snaq.me 押上」店舗では、ご購入いただいた先着100名様限定で、番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

ここでしか食べられない特別なおやつをぜひお試しください。

■全国煮干協会 下村政雄さまコメント

「全国煮干協会は（に・ぼう・し）から2月14日を煮干の日とし、30年目の2023年の煮干の

日にTBSラジオ番組でパンサー向井さんが、煮干とチョコのコラボは面白いと特別会員に

なってくれました。

パンサー向井さんとココリコ田中さんが納得された品ができた2025年に番組で一般向け商品の取り組みを呼びかけてくださり、オランジェット橋本さんとスナックミーさんが参加されました。出汁（だし）でない煮干を味わってください。」

■オランジェット橋本さまコメント

「ラジオでこの話を聞いたとき、ワクワクが止まりませんでした。

煮干協会様の『煮干しをチョコによって広くPRしたい』という想いと、私の柑橘に対する想いに共通点を感じ、燃え上りました。

香りの強い煮干しにチョコレートは難しい組み合わせでしたが、チョコにも様々な個性があり、ばちっと合うものに出会ったときは心躍りました。

このご縁から生まれた調和をご堪能ください。」

原材料：チョコレート、アーモンド、煮干し商品概要

製品名：ラジオ発 ご縁でうまれた煮干しショコラ

オンライン販売期間：2026年1月27日（火）～

オンライン販売価格：3,280円（税込/送料別）※3個入り×4袋 ※snaq.me定期便会員様は300円引き

店舗販売期間：2026年1月29日（木）～

店舗販売価格：748円 ※3個入り×1袋【先着100名様に番組オリジナルステッカーをプレゼント】

店舗販売場所：snaq.me stand（スナックミースタンド）押上／〒131-0033 東京都墨田区向島１丁目２４－１５ グランフォレ 1F

※数に限りがございます。予定数量に達し次第、販売を終了する場合があります。

スナックミーのおやつ開発基準

素材本来の良さを引き出すために、スナックミーでは原材料選びから丁寧に向き合っています。

どんな材料なのか説明できないものは使わない。シンプルで誠実な原材料だけで、安心して食べられるおいしいおやつをつくりたい。

その想いから、「何を入れるか」以上に「何を入れないか」を大切にした独自の基準を設けています。

１.添加物を極力使わない

食品表示の一括表示で「／（スラッシュ）」以降に記載される食品添加物は、原則として使用しません。素材が持つ本来の力を信じ、余計なものに頼らないおやつ作りを基本とします。

ただし、以下のものは使用することがあります。その場合も、自然由来であることや安全性を徹底的に確認したものに限定します。

膨張剤：ベーキングパウダー（アルミフリー）、重曹

香料：植物から抽出した天然香料（バニラエクストラクト、ベルガモット精油など）

クエン酸：さつまいもなど植物由来のもの

２.誠実な原材料を選ぶ

白砂糖やマーガリン、ショートニング、デキストリン、異性化糖、でん粉分解物など、過度に精製・加工された原材料は、素材本来の風味や栄養素を損なうため使用しません。使用する原材料は、二次原料（原材料の原材料）に至るまで、この基準を満たすことを徹底します。

主に使用している糖類：きび糖／てんさい糖含蜜糖／メープルシュガー／メープルシロップ／はちみつ／アガベシュガー／アガベシロップ／デーツシロップ／水あめ(還元でない)／モラセスシュガー／黒糖／黒蜜／和三盆糖／ブドウ糖／芽糖／ココナッツシュガー／粗糖など

３.遺伝子組み換え（GMO）原料は使わない

次世代への食の安全を考え、遺伝子組み換え（GMO）原料は使用しません。また、遺伝子組み換え作物が混入する可能性のある「不分別」表示の原料も、主要原材料（上位3位以内）または全体の5％以上を占める場合は使用しません。

４.顔の見える、安心な産地から

原材料の産地は、トレーサビリティが明確であり、当社の品質・安全性基準を確実に満たせることを最優先に選定します。生産者の顔が見える作り手との関係を大切にしています。

５.地球への思いやりを忘れない

私たちは、おいしさだけでなく、未来の環境につながる選択を大切にします。フードロス削減に貢献する調達も私たちの大切な挑戦です。

私たちは「自然であること」「おいしいこと」「誠実であること」をおやつづくりの根っこに置き、これからも食の透明性を追求し続けます。

スナックミーでは、全国のおやつ製造者様を募集しています

スナックミーでは、私たちの商品づくりの想いに共感し、一緒においしいおやつをお届けいただける製造パートナーを募集しております。

菓子類、デザート類をはじめ、さまざまなカテゴリーでのご提案をお待ちしております。

製造パートナーに関するお問い合わせ

株式会社スナックミー 商品開発部

md@snaq.me

株式会社スナックミー 概要

「おやつと世界を面白く。」を理念とする当社は、おやつの可能性を信じ、探求する。おやつにもっとテクノロジーとアイデアを。おやつで社会をよくしていく。という考え方のもと、"お菓子"というモノではなく、"おやつ"という体験を提供するブランドを生み出していきます。デジタル発の新しいおやつメーカーとして、webサービスのようにお客様のフィードバックを活用し「永遠のβ版」としてサービス改善を続け、製菓業界の枠組みにとらわれない面白い挑戦を続けてまいります。

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町44-1 イマス箱崎ビル8階

代表者：代表取締役社長 服部慎太郎

事業内容：食品の開発・製造・販売

