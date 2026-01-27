株式会社イーオンホールディングス、2026年1月27日（火）に「atama＋塾 日立校」、「atama＋塾 大分校」をオープン！

株式会社イーオン

KDDIグループの株式会社イーオンホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：多田 一国、以下イーオンホールディングス）は、AIを活用し個別最適な学びを届ける「進学個別 atama＋塾（以下atama＋塾）」のフランチャイズとして、2026年1月27日（火）に「atama＋塾 日立校」を新規開校、さらに「atama＋塾 大分校」を「イーオン大分校」に併設して開校し、合計35校舎となります。イーオンホールディングスでは、今年度中に「atama＋塾」を全国にて40校舎を順次開校します。

また、2026年4月7日（火）までの期間限定で「春期キャンペーン」を実施しております。

「atama＋塾」を通じてより多くの子どもたちにより良い学びを届けてまいります。



▼atama＋塾 日立校

▼atama＋塾 大分校

▼atama＋塾 教室



【オープン情報】

（１）atama＋塾 日立校

■名称：atama＋塾 日立校

■オープン日：2026年1月27日（火）

■所在地：〒317-0073 茨城県日立市幸町1-1-3-7 まちステーション・日立1階

■電話番号：050-3128-8523

（２）atama＋塾 大分校

■名称：atama＋塾 大分校

■オープン日：2026年1月27日（火）

■所在地：〒870-0021 大分県大分市府内町1-1－7 府内町一丁目ビル4階

■電話番号：050-3128-8529

【春期キャンペーン】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62811/table/242_1_ba894a74a630f74e31be78c2d67ef3a2.jpg?v=202601271051 ]

【進学個別 atama＋塾について】（◆公式HP：https://www.atama.plus/）

「自分の未来を、自分の学びで。」をコンセプトに、生徒一人ひとりの将来を共につくる個別指導塾です。

atama＋塾は「できる」までやりきる「超アウトプット学習」。効率的に、最短ルートで合格に導きます。

特徴１. AIによるムダのないアウトプット

あなたの「わからない」「わかったつもり」をAIが人間には不可能なレベルで瞬時に・的確に発見し、「わかる」までの最短ルートのカリキュラムを作成します。やるべきところだけを「できる」まで、とことん学習するから効率的です。

特徴２. 忙しくても通えて、料金定額制

部活や課外活動と両立しながら「できる」まで学習できるよう、授業時間は自由に、柔軟に設定できます。必要な時間も人によって、目標によって違うので、「できる」までやりきりたい人を支える「料金定額の学び放題」にしました。

特徴３. プロ講師の徹底サポート

志望校合格・テストの目標達成から逆算した計画をプロ講師が作成し、「できる」までやりきれるよう、理解度・進捗度データを元に日々徹底的にサポートします。面談では将来の目標も具体的に描くので、学ぶ意欲が違います。

【株式会社イーオンホールディングス 会社概要】

イーオングループは語学教育を通して「人と世界」「人と未来」の関わりを積極的に支援し、世界で活躍することができるグローバル人財の育成を目指しています。

英会話イーオンを起源として、子ども英会話市場に向けたイーオンキッズとアミティー、ハオ中国語アカデミーを提供している（株）イーオン、（株）インターカルト日本語学校（株）留学ジャーナル、（株）mpi松香フォニックスなど合わせて約380教室で語学教育事業を展開しています。イーオンホールディングスは、多様な価値観を理解尊重し、異文化の壁を超えて世界に貢献できる人物を育成することをミッションに各企業をまとめ、事業推進する役割を担っています。