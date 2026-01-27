無料のPCソフトで“見える化”進化！アルコールチェッカーの新基準“FA-900U”
株式会社藤田電機製作所は、アルコールチェッカーの新機種「FA-900U」を2025年12月15日(月)に発売いたしました。
FA-900Uは、測定から記録までを1台で完結できる高機能モデルです。
FA-900U（本体）
■製品特長
・USB接続のみで簡単運用
無料ソフトウェアで測定結果を一覧表示し、CSV形式で保存・管理可能。クラウドや複雑な設定は不要です。
・暗所でも見やすいバックライト搭載
早朝や夜間、暗い車庫でも測定結果をはっきり確認でき、読み間違いを防止します。
・大容量メモリー搭載(5,000件)
従来品(FA-900)の約50倍のデータ保存が可能。頻繁な転送の手間を削減し、数ヶ月分の記録をまとめて管理できます。
・安心のデータ保持
PCトラブル時も本体にデータが残るため、記録の信頼性を確保します。
・従来モデル(FA-900)との互換性
FA-900と同じマウスピースを使用可能。コスト削減とスムーズな導入を実現します。
現場の負担を軽減し、アルコールチェック業務の効率化に大きく貢献する製品です。
■製品価格
FA-900U
https://f-log.jp/products/other/fa-900u/
標準価格：18,480円(税込)
■アルコール検知器「FA-900U」詳細
・FA-900U特設ページ
https://f-log.jp/alcoholchecker-fa-900u/
・販売代理店一覧
https://f-log.jp/area/
・WATCH LOGGERホームページ
https://f-log.jp/
FA-900U（同梱品）
■ラジオCM放送中
毎週火曜日・木曜日「飯田浩司のOK! Cozy up！」の番組内。交通情報提供中(AM7:53頃)
・飯田浩司のOK! Cozy up！
https://www.1242.com/cozy/
・ニッポン放送 飯田浩司のOK! Cozy up! X 公式アカウント
https://twitter.com/cozy1242
・株式会社ニッポン放送
https://www.1242.com/
■製品に関するお問い合わせ
TEL：0120-25-3601
FAX：0463-95-1225
製造元：株式会社藤田電機製作所
https://www.fujita-denki.co.jp/