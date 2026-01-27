株式会社藤田電機製作所は、アルコールチェッカーの新機種「FA-900U」を2025年12月15日(月)に発売いたしました。

FA-900Uは、測定から記録までを1台で完結できる高機能モデルです。





FA-900U（本体）









■製品特長

・USB接続のみで簡単運用

無料ソフトウェアで測定結果を一覧表示し、CSV形式で保存・管理可能。クラウドや複雑な設定は不要です。





・暗所でも見やすいバックライト搭載

早朝や夜間、暗い車庫でも測定結果をはっきり確認でき、読み間違いを防止します。





・大容量メモリー搭載(5,000件)

従来品(FA-900)の約50倍のデータ保存が可能。頻繁な転送の手間を削減し、数ヶ月分の記録をまとめて管理できます。





・安心のデータ保持

PCトラブル時も本体にデータが残るため、記録の信頼性を確保します。





・従来モデル(FA-900)との互換性

FA-900と同じマウスピースを使用可能。コスト削減とスムーズな導入を実現します。





現場の負担を軽減し、アルコールチェック業務の効率化に大きく貢献する製品です。









■製品価格

FA-900U

https://f-log.jp/products/other/fa-900u/

標準価格：18,480円(税込)









■アルコール検知器「FA-900U」詳細

・FA-900U特設ページ

https://f-log.jp/alcoholchecker-fa-900u/





・販売代理店一覧

https://f-log.jp/area/





・WATCH LOGGERホームページ

https://f-log.jp/





FA-900U（同梱品）









■ラジオCM放送中

毎週火曜日・木曜日「飯田浩司のOK! Cozy up！」の番組内。交通情報提供中(AM7:53頃)





・飯田浩司のOK! Cozy up！

https://www.1242.com/cozy/





・ニッポン放送 飯田浩司のOK! Cozy up! X 公式アカウント

https://twitter.com/cozy1242





・株式会社ニッポン放送

https://www.1242.com/









■製品に関するお問い合わせ

TEL：0120-25-3601

FAX：0463-95-1225





製造元：株式会社藤田電機製作所

https://www.fujita-denki.co.jp/