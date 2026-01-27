食べた後にホっとできる「ゴールデンポーク 豚汁」 1月23日(金)より新発売のお知らせ！
豚の育種から精肉、ハム・ウインナーの製造・販売まで完全一貫体制で手がけているサイボク(運営会社：株式会社サイボク 本社：埼玉県日高市 代表取締役社長：笹崎 浩一)が「ゴールデンポーク 豚汁」を新発売いたしました。
ゴールデンポークのばら肉の旨味と大ぶりにカットした国産野菜の美味しさをご自宅でもお楽しみいただけます。
※笹崎 浩一の「崎」は、立つ崎(たつさき)が正式表記。
パッケージ
■商品名
ゴールデンポーク 豚汁
■発売日
2026年1月23日(金)
■販売価格
1袋 500円(税抜)/540円(税込)
■量目
1袋 210g
■商品形態
常温保存
※直射日光、高温多湿を避けてください
■賞味期限
製造日より120日
■アレルギー物質(28品目)
小麦・大豆・豚肉・ゼラチン
■販売場所
・日高本店ミートショップ・楽農ひろば(野菜直売所)・温泉館内ショップ
・丸広川越店、西武所沢店、伊勢丹浦和店、東武池袋店、JR川越駅店、仙台泉店
■開発コンセプト
年代を問わず「GP豚汁」を召し上がった後に「ホっと」できる商品の開発
＜国産野菜と厳選した白みそを使用＞
野菜は豚汁の定番「こんにゃく、ごぼう、にんじん、大根」と信州味噌の「白みそ」を使用することで、口当たりが良く、ほのかに甘味が感じられるやさしい味に仕上がるように試行錯誤を行いました。
■商品特徴
1. 具材のバランス
肉の厚み・サイズへのこだわりは勿論のこと、大ぶりカットした野菜が特徴。
野菜の「ゴロっ！」とした食感もお楽しみください。
2. 味わい
「GPばら肉」を使用することで、
ばら肉の旨味・コクを感じながらも
全体的に「あっさり」とした味わいに仕上がっています。
最後まで飽きずにお召し上がりいただけます。
3. 常温・長期保存可能な簡便調理品
常温で長期保存可能(賞味期限120日間)ギフト用、
地方配送にも対応可能となります。
■お召し上がり方
◇お湯で温める場合
袋の封を切らずに、沸騰したお湯の中で約5分間温めてください。
◇電子レンジで温める場合
袋を開けずに“必ず立てて”電子レンジ中央において加熱してください。
目安：500w 2分間 / 600w 1分40秒
※電子レンジの機種、ワット数により加熱時間を調整してください。
盛り付け例
商品POP
※写真はイメージです。販売場所により価格が異なる場合がございます。
※商品の仕様および価格は予告なく変更となる場合がございます。
※数に限りがある場合もございますので、品切れの際はご容赦ください。