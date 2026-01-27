ハリー・ウィンストンは2026年2月25日(水)～3月3日(火)銀座三越 本館1階 ザ・ステージにてポップアップショップを開催します。ハリー・ウィンストンの人気タイムピースコレクション「HW エメラルド」とアイコニックなジュエリーコレクション「リリークラスター」を中心に豊富なバリエーションを取り揃えた会場で、"キング・オブ・ダイヤモンド"が生み出す至高のクリエイションをぜひご体感ください。





ハリー・ウィンストン 銀座三越 本館１階 ポップアップショップ開催





1932年にニューヨークで創業して以来、ジュエリーと時計製造において常に最高峰のクリエイションを追求し続けてきたハリー・ウィンストン。創始者の希少なダイヤモンドへの並外れた情熱と審美眼、そして卓越した創造性は、クオリティへの妥協なき姿勢とともに現在に受け継がれています。独自の基準により厳選した最高品質のダイヤモンドと、その輝きを最大限に引き出す繊細なセッティングによって生み出されるジュエリーは唯一無二の美しさを湛え、世界中の人々を魅了しています。





皆様のご来場を心よりお待ちしております。









【開催概要】

期間：2026年2月25日(水)～3月3日(火)

場所：銀座三越 本館1階 ザ・ステージ

(東京都中央区銀座4丁目6-16 )





【本件に関するお問い合わせ先】

ハリー・ウィンストン クライアントインフォメーション

TEL： 0120-346-376