高齢者向け転倒予防ソリューション企業株式会社SG BIO HEALTH(本社：韓国、代表取締役：金 成吉)は、歩行バランス測定・訓練デバイス『Gait Balance(ゲイトバランス)』の楽天市場公式オープンおよび日本の関連企業4社との商談結果に基づき、日本市場への本格参入に向けた「日本専用モデルの開発および導入ロードマップ」を確定いたしました。





Gait Balance





■ 市場背景：感覚的な評価から「データ」による予防へ

日本の介護・リハビリ現場では、利用者の転倒リスク評価を経験則やストップウォッチ計測に頼るケースが多く、客観的なデータの取得が課題となっておりました。従来、バランス能力を精密に測定するには数千万円規模の研究用機器が必要であったが、株式会社SG BIO HEALTHはこれをウェアラブルデバイスとアプリで手軽に実現することに成功しております。楽天市場でのテストマーケティングと並行し、日本のIoT開発、介護流通、医療貿易、スポーツ関連の計4社のバイヤーと実施した商談では、この「高精度な測定技術」と「導入しやすい価格帯」のバランスが高く評価されました。





実験映像





■ 今後の事業方針：現場ニーズへの徹底的な最適化

商談を通じて確認された「現場スタッフの使いやすさ」と「導入ハードルの低減」というニーズに応えるため、同社は以下の施策を重点的に推進してまいります。





製品の完全現地化(Localization)

日本の高齢者施設での運用を想定し、IT機器に不慣れなスタッフでも直感的に操作できるよう、専用アプリケーションの「完全日本語化」およびUI/UXの最適化作業を加速いたします。また、日本国内での安全基準(PSE認証等)への対応準備も開始し、医療・介護現場で安心して使用できる信頼性を担保してまいります。





導入モデルの多様化(Business Model Innovation)

予算制約のある施設でも導入しやすいよう、製品の単純販売に加え、初期投資を抑えた「月額レンタルプラン」の構築を目指しております。さらに、測定データを活用した「レポート自動化機能」などを付加し、慢性的な人手不足に悩む日本の介護現場の業務効率化に貢献するサービスモデルを確立してまいります。









■ 日本国内でのサービス開始について

現在、日本市場向けの専用アプリケーション開発および販売・レンタル体制の構築に注力しております。正式なサービス開始時期につきましては、準備が整い次第、改めてご案内いたします。









【製品概要・販売ページ】

商品名 ： Gait Balance(ゲイトバランス)

楽天市場 公式販売ページ： https://item.rakuten.co.jp/koko-s/gait-balance/ (※現在は商品情報の閲覧のみ可能で、正式販売時に購入可能となります)









【会社概要】

製造元：株式会社SG BIO HEALTH