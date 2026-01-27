株式会社BePlus(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：小澤 幸治)は、LINE上でたった4つの質問に答えるだけで、個人の身体レベルに合った介護予防運動が分かる新機能「LINE運動診断」を、2026年1月20日(火)に無料公開いたしました。

本機能は、医師・理学療法士監修のもと開発された、介護予防体操プロジェクト「ハピリハ」の一環として提供されるものです。









■ 開発の背景：フォロワーから寄せられた切実な声

ハピリハのSNSフォロワーから、次のような声が多く寄せられていました。

「運動したいけど、何から始めればいいかわからない」(本人)

「80歳の親の足腰が弱ってきたが、どの運動動画を見せればいいか迷う」(家族)

こうした声を受け、一人ひとりの身体状況に合った運動を処方箋のように届ける仕組みとして、「LINE運動診断」を開発しました。





ハピリハLINE公式アカウント：ハピリハ介護予防ナビ

https://lin.ee/Drm5aDU





LINE公式アカウント





■ 新機能「LINE運動診断」3つの特徴

(1)たった4問・約10秒で診断完了

LINE上の簡単な質問に答えるだけで、診断が完了します。

(2)医師監修の運動動画を個別提案

診断結果に基づき、無理なく続けられる介護予防運動を提案します。

(3)家族で共有しやすいLINE設計

離れて暮らす親にも送りやすく、家族で運動習慣をサポートできます。









■ 「ハピリハ」とは？

「令和のラジオ体操」を目指し、3世代で取り組む医師監修の介護予防SNSプロジェクトです。





Instagram：82歳の母が出演(100万回再生動画2本)

https://www.instagram.com/hapreha/





YouTube ：6歳・9歳の孫が応援(登録者数2,600人)

https://www.youtube.com/@happy_rehabili





ハピリハ





■ 今後の展望

本サービスを通じて、日本の健康寿命の延伸に貢献してまいります。今後は、介護施設との連携も視野に入れています。









【サービス概要】

名称 ： LINE公式アカウント「ハピリハ介護予防ナビ」

利用料： 無料

URL ： https://lin.ee/Drm5aDU

商号 ： 株式会社BePlus

代表者： 代表取締役 小澤 幸治

所在地： 神奈川県横浜市旭区二俣川1-45-83