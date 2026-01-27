熱川バナナワニ園(所在地：静岡県東伊豆町、代表取締役社長：神山 浩子)は、伊豆急ホールディングス株式会社および株式会社ウィズオリーブが推進する「伊豆オリーブみらいプロジェクト」、そして伊豆のクラフトビール醸造所である 反射炉ビヤと連携し、伊豆の地域資源を活用したクラフトビール『Tropical Railway Brew(トロピカル・レイルウェイ・ブリュー)』を共同開発しました。

本商品は、2026年2月3日(火)より数量限定で販売いたします。なお、熱川バナナワニ園公式通販サイトでは、1月27日(火)より予約販売を開始し、発売日以降、順次発送を予定しております。





Tropical Railway Brew





【地域連携と資源循環から生まれた、伊豆発サステナブルクラフトビール】

Tropical Railway Brewは、熱川バナナワニ園が温泉熱を活用して園内で栽培した完熟スターフルーツと、伊豆急ホールディングスが栽培するオリーブから、オリーブ油を搾った後に生まれる副産物「olive pomace(オリーブ・ポマス)」を掛け合わせ、地域内連携によって生まれたサステナブルなクラフトビールです。

再生可能エネルギーである温泉熱を活かして育てた果実と、これまで十分に活用されてこなかったオリーブ油製造工程の副産物 olive pomace を原料に、反射炉ビヤの醸造チームとともにレシピ開発を行い、確かな醸造技術によって一杯のビールへと仕上げました。









【動植物園から広がる、地域循環のかたち】

本取り組みは、動植物園という枠を超え、未利用資源の活用、自然エネルギーの循環、地域内連携を「おいしさ」という形で発信する試みです。

鉄道が人とまちをつないできたように、Tropical Railway Brewは、農業・観光・醸造・エネルギーをつなぎ、伊豆の魅力を未来へとつないでいきます。









【今回作成したクラフトビールについて】

柑橘を思わせる爽やかな香りと、麦芽由来のクリスピーな印象が特徴のラガービールです。

口に含むと、スターフルーツ由来のやさしい果実味が広がり、すっきりとした飲み口の中に、オリーブ由来のコクと奥行きを感じていただけます。

軽やかさと飲みごたえを併せ持ち、食事にも合わせやすい味わいに仕上げました。





醸造の様子1





【商品情報】

商品名 ：Tropical Railway Brew

ビアスタイル ：Lager

副原料 ：・オリーブ(株式会社ウィズオリーブ)

・スターフルーツ(熱川バナナワニ園・園内産)

アルコール度数：5.0％

販売開始日 ：2026年2月3日(火)

価格 ：800円(税込)





Tropical Railway Brewラベル





＜主な販売先(予定)＞

熱川バナナワニ園フルーツパーラー、熱川バナナワニ園本園売店、熱川バナナワニ園公式通販、Zushu KIYOTAYA下田店、Zushu KIYOTAYA熱川店、Zushu KIYOTAYA伊豆高原店、Zushu KIYOTAYAラスカ熱海店、反射炉ビヤ公式ネットショップ、反射炉物産館たんなん、Hansharo Beer Stand、全国の酒屋、飲食店にも順次出荷開始予定

※数量限定で製造するため、在庫切れとなる場合がございます。あらかじめご了承ください。









【熱川バナナワニ園について】

温泉熱を利用して、ワニの飼育や熱帯植物の栽培をしております。飼育しているワニの種類数では日本一で、16種約100頭を飼育しております。また、栽培されている熱帯植物は5,000種にもなります。そして、日本で唯一、ニシレッサーパンダの飼育・繁殖をおこなっており、アマゾンマナティーの飼育も国内では当園のみです。フルーツパーラーでは園内で採れたバナナやパパイヤをお召し上がりいただけます。





所在地 ： 〒413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1253-10

営業時間： 9時～17時(最終入園16時30分まで)

アクセス： 伊豆急行線 伊豆熱川駅より徒歩1分

TEL ： 0557-23-1105

URL ： https://bananawani.jp/





園内の様子1





●公式X https://x.com/bananawanien_82

●公式Facebook https://www.facebook.com/bananawanien02

●公式Instagram https://www.instagram.com/bananawani_official/

●熱川バナナワニ園公式通販 https://bananawanien.thebase.in