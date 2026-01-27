サステナブルクラフトビール『Tropical Railway Brew』誕生 熱川バナナワニ園×伊豆急×反射炉ビヤ 共同開発
熱川バナナワニ園(所在地：静岡県東伊豆町、代表取締役社長：神山 浩子)は、伊豆急ホールディングス株式会社および株式会社ウィズオリーブが推進する「伊豆オリーブみらいプロジェクト」、そして伊豆のクラフトビール醸造所である 反射炉ビヤと連携し、伊豆の地域資源を活用したクラフトビール『Tropical Railway Brew(トロピカル・レイルウェイ・ブリュー)』を共同開発しました。
本商品は、2026年2月3日(火)より数量限定で販売いたします。なお、熱川バナナワニ園公式通販サイトでは、1月27日(火)より予約販売を開始し、発売日以降、順次発送を予定しております。
Tropical Railway Brew
【地域連携と資源循環から生まれた、伊豆発サステナブルクラフトビール】
Tropical Railway Brewは、熱川バナナワニ園が温泉熱を活用して園内で栽培した完熟スターフルーツと、伊豆急ホールディングスが栽培するオリーブから、オリーブ油を搾った後に生まれる副産物「olive pomace(オリーブ・ポマス)」を掛け合わせ、地域内連携によって生まれたサステナブルなクラフトビールです。
再生可能エネルギーである温泉熱を活かして育てた果実と、これまで十分に活用されてこなかったオリーブ油製造工程の副産物 olive pomace を原料に、反射炉ビヤの醸造チームとともにレシピ開発を行い、確かな醸造技術によって一杯のビールへと仕上げました。
【動植物園から広がる、地域循環のかたち】
本取り組みは、動植物園という枠を超え、未利用資源の活用、自然エネルギーの循環、地域内連携を「おいしさ」という形で発信する試みです。
鉄道が人とまちをつないできたように、Tropical Railway Brewは、農業・観光・醸造・エネルギーをつなぎ、伊豆の魅力を未来へとつないでいきます。
【今回作成したクラフトビールについて】
柑橘を思わせる爽やかな香りと、麦芽由来のクリスピーな印象が特徴のラガービールです。
口に含むと、スターフルーツ由来のやさしい果実味が広がり、すっきりとした飲み口の中に、オリーブ由来のコクと奥行きを感じていただけます。
軽やかさと飲みごたえを併せ持ち、食事にも合わせやすい味わいに仕上げました。
醸造の様子1
【商品情報】
商品名 ：Tropical Railway Brew
ビアスタイル ：Lager
副原料 ：・オリーブ(株式会社ウィズオリーブ)
・スターフルーツ(熱川バナナワニ園・園内産)
アルコール度数：5.0％
販売開始日 ：2026年2月3日(火)
価格 ：800円(税込)
Tropical Railway Brewラベル
＜主な販売先(予定)＞
熱川バナナワニ園フルーツパーラー、熱川バナナワニ園本園売店、熱川バナナワニ園公式通販、Zushu KIYOTAYA下田店、Zushu KIYOTAYA熱川店、Zushu KIYOTAYA伊豆高原店、Zushu KIYOTAYAラスカ熱海店、反射炉ビヤ公式ネットショップ、反射炉物産館たんなん、Hansharo Beer Stand、全国の酒屋、飲食店にも順次出荷開始予定
※数量限定で製造するため、在庫切れとなる場合がございます。あらかじめご了承ください。
【熱川バナナワニ園について】
温泉熱を利用して、ワニの飼育や熱帯植物の栽培をしております。飼育しているワニの種類数では日本一で、16種約100頭を飼育しております。また、栽培されている熱帯植物は5,000種にもなります。そして、日本で唯一、ニシレッサーパンダの飼育・繁殖をおこなっており、アマゾンマナティーの飼育も国内では当園のみです。フルーツパーラーでは園内で採れたバナナやパパイヤをお召し上がりいただけます。
所在地 ： 〒413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1253-10
営業時間： 9時～17時(最終入園16時30分まで)
アクセス： 伊豆急行線 伊豆熱川駅より徒歩1分
TEL ： 0557-23-1105
URL ： https://bananawani.jp/
園内の様子1
●公式X https://x.com/bananawanien_82
●公式Facebook https://www.facebook.com/bananawanien02
●公式Instagram https://www.instagram.com/bananawani_official/
●熱川バナナワニ園公式通販 https://bananawanien.thebase.in