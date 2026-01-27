麺・つゆの製造販売を行う株式会社だい久製麺(所在地：宮城県仙台市、代表：代表取締役社長 中楯 恭悦)は、冬期限定で展開中の東北6県鍋つゆシリーズ「東北鍋紀行」について、本格的な寒さを迎える今、完売を目前にした最終販売フェーズに入ったことをお知らせいたします。

本シリーズは、東北各県の郷土の味をこれ1本で再現できる手軽さが好評を博し、例年を上回るペースで在庫が減少しております。各店頭・オンラインショップの在庫がなくなり次第、今季の提供を終了させていただきます。





せり鍋









■背景：厳しい寒さを楽しみに変える「東北の知恵」

日本の冬はこれからが本番です。氷点下の日が続くこの時期、身体を芯から温める「鍋料理」は欠かせない存在です。「冷やし中華の元祖」として知られる当社は、麺に合う最高のスープを追求し続けてきました。その技術を注ぎ込んだ本シリーズは、忙しい毎日でも「手軽に本格的な郷土料理を楽しめる」と、冷え込みが厳しくなるにつれて需要が急増しています。









■商品の特徴

●「これからの寒さ」にこそ、本場の味を

青森のせんべい汁や秋田のきりたんぽ鍋など、厳しい冬を乗り切るための先人の知恵が詰まった6県の味。熱々のつゆが、冷えた身体を優しく温めます。





●麺メーカーの矜持。最後の一滴まで楽しむ「締め」の旨さ

日本で初めて冷やし中華専用スープを開発した技術を活かし、出汁の深みにこだわりました。最後はうどんや中華麺を入れ、東北の旨味を余すことなく味わい尽くせます。





●【今季終了間近】逃すと来季まで味わえない「限定感」

商品は完全数量限定です。現在庫をもちまして今季の販売は終了となるため、冬本番のこの時期、まさに「今しか買えない」プレミアムな鍋つゆです。





芋煮鍋









■商品概要

●商品名：東北6県鍋つゆシリーズ「東北鍋紀行」

＜ラインナップ＞

・宮城せり鍋のつゆ(750ml)

・宮城かき鍋のつゆ(750ml)

・青森せんべい汁のつゆ(750ml)

・岩手ひっつみ鍋のつゆ(750ml)

・秋田きりたんぽ鍋のつゆ(750ml)

・山形芋煮鍋のつゆ(750ml)

・福島伊達鶏鍋のつゆ(750ml)

・仙台味噌鍋のつゆ(750ml)





●販売状況 ： 冬期限定販売(在庫がなくなり次第、今季終了)

●価格 ： 各432円(税込)

●販売場所 ： 東北各県のスーパーマーケット、公式通販サイト

●商品詳細URL： https://dai9.co.jp









■会社概要

●商号 ： 株式会社だい久製麺

●代表者 ： 代表取締役 中楯 恭悦

●所在地 ： 宮城県仙台市青葉区折立2丁目3-1

●事業内容： 生麺・ゆで麺・各種スープの製造販売

●URL ： https://dai9.co.jp