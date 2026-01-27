少し変わり者の経験豊富なママ（きょん）と、ママに惚れ込む広島出身の常連客（西村）。そんな２人が、“どーでもいい” けど “気になる” ことを真剣に掘り下げます！！

勝手にNo.2グランプリ～広島ご当地グルメ編～

広島のご当地グルメといえば、その筆頭はやっぱり”お好み焼き”！では、No.2は何なのか？ということで街行く広島人１００人にアンケートを実施し、第三回「勝手にナンバー２グランプリ 」を開催！うにホーレン、広島つけ麺、牡蠣、汁なし担々麺、がんす、ちーいか、尾道ラーメン、あなご飯、呉冷麺などなど、ご当地グルメの宝庫である広島。お好み焼きに次ぐ、広島ご当地グルメNo.2が今夜決定する！

■過去の放送はTVerで！

■スナックコットン ～公式SNSはこちら～

■番組概要

https://www.home-tv.co.jp/snackcotton/https://tver.jp/series/srb6sxr6v2https://x.com/snack_cotton_EEhttps://www.instagram.com/snack_cotton/#https://www.tiktok.com/@snack_cotton

番組名 ：スナックコットン放送日時：1月29日㈭深夜０時15分～出演者 ：コットン（西村真二・きょん）／榮真樹（HOMEアナウンサー）