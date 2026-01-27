次世代の3D測位、航法、時刻（PNT）サービスを提供するMetCom株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：近義起、以下「MetCom」）は、モバイルネットワークのユーザー体感品質を多面的に評価する上で特に都市部での活用が期待されている「ビルの階数に応じたモバイルネットワークのユーザー体感品質調査」の技術検証を行い、その有効性を確認しました。

本技術検証では、日本の東京都、大阪府などの主要な高層ビルの低層・中層・高層階それぞれにおいて、検証用端末を用いて収集した実測データに基づき、オペレーターごとの体感品質が1棟のビルの中でもその階数に応じて変化することを確認しました。 この「ビルの階数に応じたモバイルネットワークのユーザー体感品質」を、現在一般的に用いられている多面的な指標に加えることで、例えば低層階の商業フロア、中層階のオフィスフロア、高層階の展望フロアそれぞれの体感品質を把握できるようになり、モバイルネットワークに関するインサイトが豊かになる事が期待されます。 MetComは「ビルの階数に応じたモバイル・ネットワーク・ユーザー体感品質調査」の商業活用に向けた検討を進めます。

※ 本テストは2025年8月に市場で購入可能なiOSおよびAndroidスマートフォンと、各携帯事業者から一般向けに提供されている通信回線を用いて実施されました。※ 本テストは一般向けに提供されている評価用アプリケーションを用いて測定されました。※ 本レポートで示す数値は実測値を平均したものです。

