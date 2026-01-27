株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則、以下 コドモン）は、こども家庭庁の保育ICTラボ事業の一環として、2026年2月18日（水）に「豊中市保育ICTラボ事業 成果報告会」をオンライン開催いたします。

日々進化を遂げるAI技術。保育現場でAIを取り入れることで、保育の質にはどのような変化が生まれるのでしょうか。本セミナーでは、「保育ICTラボ事業」でコドモンと協同した大阪府豊中市の最新事例を紹介し、保育AIの活用による保育の質向上の可能性や地域のICT化推進のための集合研修の成果を解説します。当日は、株式会社とりんく代表取締役・山中健太郎氏が「保育現場でのAI活用」の基調講演を行います。続いて、保育ICTラボ事業を通じて先進的な保育AI活用に取り組んだ聖ミカエル保育園が「現場での保育AI活用の可能性」についてご紹介します。後半は、一般社団法人 保育ICT推進協会代表理事・三好冬馬氏に「地域ICT化を加速する支援」について講評いただきます。全国の自治体職員や保育施設の方を対象にした無料のウェビナーです。ぜひご参加ください。

■開催概要

日時：2026年2月18日（水）13:30～15:00形式：オンライン対象：全国の自治体（保育担当課・DX課）、保育施設・民間本部職員参加費：無料定員：100名（先着順）

【テーマ】

豊中市と学ぶ！ 保育AIによるデータ利活用と保育ICT化の加速のヒント

【内容詳細】

1 保育AI解析に基づく、保育現場での「見取り」への活用可能性（とりんく代表 山中氏、聖ミカエル保育園 園長ほか）2 保育ICT活用に悩む施設を後押しするための支援（保育ICT推進協会代表理事 三好氏）3 地域全体でのICT活用支援のヒント

■申込方法

下記URLより事前申込をお願いいたします。https://link.codmon.com/toyonaka-webinar2602※本セミナーは、1つの参加登録（メールアドレス）につき、1台のデバイスのみ視聴可能です 複数名でご参加の場合は、各自で参加登録をお願いいたします。

■「保育ICTラボ事業」について

こども家庭庁が推進する保育ICTラボ事業は、全国の保育施設・自治体におけるICTの導入や活用に課題を持つ現場を支援し、効果的なモデルを生み出すことを目的としています。コドモンは、自治体と連携して取り組みを推進する民間事業者として参画。大阪府豊中市と連携して、保育知見に特化したAIを活用し、子ども支援に活かす実証実験を行いました。質の高い子ども理解と保育支援を目指すこの取り組みの実績を、本成果報告会でご紹介します。詳細はこちら：https://www.codmon.com/column/hoiku-ictlab_3/

■株式会社コドモンについて

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな作成、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化。これにより、こども施設で働く職員と保護者の方々が子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、すべてのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指しています。※「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2024」 株式会社東京商工リサーチ（2025年1月）

■株式会社コドモン 会社概要

◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階◆資本金：6,825万円◆代表者：代表取締役CEO 小池 義則◆設立：2018年11月◆事業内容：保育・教育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。

