環状七号線の地下に、水害から都民の命と暮らしを守る巨大なトンネル（調節池）があることをご存じですか？（公財）東京都公園協会では、東京都建設局、旅行会社（見学者拡大パートナー）と連携して、「神田川・環状七号線地下調節池インフラツアー」を実施しています。2026年１月10日を皮切りに、3月1日までの土・日曜日（計12日間）の期間限定で環状七号線の地下約40mにある巨大トンネル（調節池）の見学会を、さまざまなツアー・イベントを組み合わせて開催しています。本ツアーも後半日程を迎え、巨大地下空間を舞台にした"体験型企画"をより深く楽しめる特別プランへの参加申込を受け付けています。

地下空間で楽しむ“ここだけの体験”――注目の2プラン

今回ご紹介する2つのプランは、いずれも巨大地下空間そのものを"舞台"として楽しむ体験型企画です。防災インフラの見学にとどまらず、「音」や「光」といった演出を通じて、地下約40mに広がる非日常の空間を五感で味わえる点が、大きな魅力となっています。

➀女性落語家 三遊亭 遊七さん同行！限定公開の巨大地下空間「地下調節池」ガイド付き見学ツアー

天井高の巨大トンネルに響く落語の声。地下約40m、普段は立ち入ることのできない巨大地下空間で、この日限りの特別な寄席が開かれます。本プランでは、女性落語家・三遊亭 遊七さんが同行し、巨大地下トンネルという非日常的な空間で落語を披露します。巨大な地下空間ならではの反響音とスケール感が、落語の語りをより立体的に際立たせ、寄席とはひと味違う臨場感を生み出します。巨大地下空間に響く「声」や「間」、反響そのものが演出となり、空間全体を“音で味わう”体験へと変わります。目に見えない音が広がっていく感覚は、地下という閉ざされた空間だからこそ、より鮮明に感じられます。防災インフラの見学に、文化・エンターテインメントの要素を掛け合わせた、巨大地下トンネルが寄席となる1日限りの特別プランです。

実施日 ：2月21日（土）参加費 ：5,900円

➁＜ひとり旅／大人の社会科見学＞『「神田川・環状七号線地下調節池」LEDランタン打ち上げと都内ホテルブッフェランチ＆サンシャイン60展望台』

もう一つの特別プランが、LEDランタンの演出を組み合わせた大人向け企画です。巨大地下空間に広がる幻想的な光の演出を体験した後は、都内ホテルでのブッフェランチや展望台見学も楽しめる、ゆとりある行程をご用意しています。静かな地下空間にやわらかな光が浮かび上がり、巨大な構造物そのものが光に包まれる演出をお楽しみいただけます。音ではなく「光」で空間を感じる体験は、これまでとは異なる印象を与え、地下空間の新たな表情を引き出します。インフラ見学をきっかけに、非日常の体験と上質な時間を味わいたい方におすすめのプランです。

実施日 ：3月1日（日）参加費 ：22,000円

神田川・環状七号線地下調節池とは

調節池は、川の氾濫による浸水被害を防ぐため、増水した水を一時的に貯留する施設です。見学会では、模型や操作室を通じて施設の役割や仕組みを学んだ後、実際に地下約40mの巨大な地下空間へと足を踏み入れます。普段立ち入ることのできないスケール感あふれる空間での体験を通して、水害対策インフラへの理解を深めていただけます。

ツアー・イベントの申込み方法

本ツアー・イベントの詳細および参加申込みについては、東京都建設局の「神田川・環状七号線地下調節池インフラツアー」特設サイトをご覧ください。※各プランはご好評につき、定員に達している回があります。あらかじめご了承ください。

ツアーの中止等について

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/river/keihatsu/infra

ツアー応募人数が最少催行人数に満たない回、自然災害など予期しない状況が発生した場合は東京都の判断により中止とします。また、大雨等で調節池の中に水が入っている時や水が入ることが予想される場合には、調節池の一部に立ち入ることができないため、見学会及びイベントの中止または縮小して開催することがあります。

お問合せ先

公益財団法人 東京都公園協会 水辺事業部 新川事務所TEL：03-3553-7240（平日9:00～17:00）