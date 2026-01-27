ダイタン商事株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：丹有樹）は、株式会社セガより2026年2月12日発売予定のPlayStation®5、PlayStation®4、Nintendo Switch™ 2、Xbox Series X|S、PC（Steam）用ソフト『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』のタイアップ記念として、特別コラボメニューを名代富士そば103店舗で2月1日～2月28日まで展開します。

コラボ背景

立ち食いそばチェーン「名代 富士そば」は、ゲームソフト『龍が如く』シリーズ（株式会社セガ）に、名代富士そば店舗、各種メニューをコンテンツとして提供して参りました。また、ゲームソフトの世界観に合わせた特別メニューも例年展開しております。今回の『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』にも名代富士そば店舗がゲーム内に登場、ゲームの発売記念として“げそ天”メニューを103店舗で一斉展開することとなりました。

コラボメニュー

メニュー：ゲソ天そば(またはうどん)販売価格：670 円（税込）商品特徴：名代富士そば定番のかけそばに大判のゲソ天をトッピング。ゲソの旨みが溶け込んだそばつゆは蕎麦との相性も抜群です。

メニュー：ミニゲソ天丼セット販売価格：890 円（税込）商品特徴：大判のゲソ天をミニ丼にし、セットメニューに仕上げました。

【販売概要】販売期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土)対象店舗：名代 富士そば 103店舗（店舗のご案内 https://fujisoba.co.jp/shop/）※秋葉原電気街店・品川店を除く※原材料の状況により販売時期が変更になる場合がございます

■龍が如くシリーズとは

「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。◆龍が如くポータルサイト：http://ryu-ga-gotoku.com/◆龍が如くスタジオ 公式X（エックス）アカウント：https://x.com/ryugagotoku◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official

■『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』とは

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと、2009年にリリースされた『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』の2作品を1本に収録したタイトルです。【製品概要】商品名 ： 龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties対応機種 ： PlayStation®5 / PlayStation®4 / Nintendo Switch™ 2 / Xbox Series X|S / PC（Steam）発売日 ： 2026年2月12日（木）発売予定公式サイト ： https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

会社概要

名称：ダイタン商事株式会社所在地：東京都渋谷区代々木1-36-1オダカビル3階設立：1972年3月9日事業内容：立ち食いそば・うどんチェーン事業URL：https://fujisoba.co.jp/