株式会社Hatch（本社：福岡県糸島市、代表取締役：末松治一）は、廃棄物問題に取り組むセメントインテリアブランド「grey（グレー）」を、2026年2月4日～6日に東京ビッグサイトで開催される展示会「LIFE×DESIGN」に出展し、事業者向けに初披露します。セメント製造には多くの産業廃棄物が原料や燃料として活用されており、長年、廃棄物の受け皿として機能してきた素材です。しかし近年は、セメント生産量は年々減少しており、今後処理できなくなる廃棄物の問題が懸念されています。そこで私たちは、新しいセメントの使い道として、インテリア用品を作っています。さらに、素材への関心や新たな製品づくりが広がるきっかけを届けたいと考えています。

greyの特徴

https://www.grey-concrete.jp/

素材そのもの

インテリア雑貨市場では、プラスチック、木材、金属といった素材を用いた製品が主流です。その中で、セメントを素材とした製品は多くありません。気泡や色ムラといった独特の表情があり、その重さや質感が生み出す存在は唯一無二で他の素材にはない魅力があります。

生活空間に馴染む「コンクリートらしさ」

素材の魅力を維持しつつ、生活空間に馴染むよう、粗すぎず、綺麗すぎない、その間にある質感を追求しています。配合・成型・乾燥・仕上げまで自社で調整を重ね、この質感を安定して再現できる点が強みです。

ストーリー性のあるプロダクト

単体の商品としてではなく、売り場のテーマや空間コンセプトに沿って組み込みやすく、セレクトショップやインテリアショップ、商業施設などでの世界観づくりやストーリー提案に活用しやすい点も特徴です。

製品ラインナップ

・カサタテ（傘立て）税込6,900円・ペンタテ（ペン立て）税込3,200円・ペンタテS（ペン立て）税込2,000円・クロック（壁掛け時計）税込8,900円・Tボックス（ティシューケース）税込6,800円・ナイスタ（ナイフスタンド）税込7,400円・マナスタ（まな板スタンド）税込3,400円

会社概要

商号 ： 株式会社Hatch代表者 ： 代表取締役 末松 治一所在地 ： 〒819-1129 福岡県糸島市篠原西3-8-21設立 ： 昭和28年4月事業内容： モルタル製品の販売、その他資本金 ： 5,000万円URL ： https://hatchcorp.jp/電話番号：092-323-0631