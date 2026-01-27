https://camp-fire.jp/projects/899105/view

株式会社クアトロ（本社：東京都江東区）は、特許取得の機能性素材「SPAORE（スパオール）」を採用したペット用ベッド『RKLwan（あーるけーるワン） リカバリーベッドマット』の先行販売を、クラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」にて開始しました。本製品は、犬用リカバリーベッドとして開発され、ペットが日常的に過ごす「寝ている時間」「くつろぎ時間」を快適にサポートするペットベッドです。小型犬から大型犬まで幅広い体格に対応し、猫にも使用しやすい設計とすることで、多様なペットのライフスタイルに寄り添います。“寝ているだけ”で血行促進・体幹安定・リラックスをサポートする、新発想のコンディションケア製品です。本プロジェクトでは、CAMPFIRE限定の先行割引価格で提供しています。

プロジェクト概要

『RKLwan リカバリーベッドマット』は、飼い主の「日常の中で無理なく健康をサポートしたい」という声から生まれた、機能性ベッドマットです。医療アパレル分野で培った素材・製造の知見を活かし、横になるだけでコンディションケアができる設計を実現しました。本製品に採用している「SPAORE（スパオール）」は、温泉鉱石由来の特殊素材をプリントした特許取得技術で、血行促進・体幹安定・リラクゼーション効果が期待できます。人向けのリカバリーウェアにも使用されている高機能素材を、成長期から成犬・シニア犬まで幅広いライフステージに対応し、運動量の多い犬の日常使いはもちろん、落ち着いた時間を好む猫にも使いやすい形状としています。

5つの特長で犬の健康と快適な休息をサポート

1. 寝ている時間を健康ケアに変えるコンセプト 2. 血行促進による体調サポート 3. リラックス効果による安眠サポート 4. 体幹安定による歩行サポート 5. M・Lの2サイズ展開。連結使用で大型犬・多頭飼いにも対応。

リターン概要

• 1枚早割コース（数量限定）9,600円～• 2枚セット割引コース（数量限定）17,920円～• 応援コース（OSAMPOバッグ付き） 3,000円※詳細はCAMPFIREプロジェクトページにてご確認いただけます。

会社概要

企業名：株式会社クアトロ所在地：〒136-0071 東京都江東区亀戸3-2-10 大竹ビル202代表者： 代表取締役 寺田稔コーポレートサイト：https://cuartounited.com/公式X(旧Twitter)：https://x.com/_rklwan公式Instagram：https://www.instagram.com/rkl_wan