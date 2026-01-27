https://digiclue.jp/news/64850985/

株式会社デジクル（本社：東京都港区、代表取締役CEO：古谷 和幸、代表取締役COO：今井 悠介、以下デジクル）は、株式会社サンドラッグ（本社：東京都府中市、代表取締役社長 CEO：貞方 宏司、以下「サンドラッグ」）の公式アプリに、デジタル販促ソリューション「デジクルプラス」を提供開始したことをお知らせいたします。

■ 導入の背景

サンドラッグ・ドラッグトップスは、全国に1,000店舗以上を展開する大手ドラッグストアチェーンとして、常に顧客満足度の向上と効率的な販促活動の実現を追求しております。既存のサンドラッグアプリの販促機能について、顧客提供価値をさらに高める必要性が課題となっておりました。自社での機能開発には多大な時間とコストが必要になります。デジクルプラスは、充実した機能と販促ラインナップを短期間で実装できることが決め手となり、導入を決定いたしました。

■ デジクルプラスの特長

デジクルプラスは、小売企業の既存アプリに組み込むことで、多様なキャンペーン機能を提供するサービスです。今回サンドラッグに提供する主な機能は以下の通りです。▼ 柔軟なキャンペーン設計 ● 商品購入を条件とした達成型・段階型など、多様なキャンペーンタイプに対応 ● 自社企画からメーカー協賛企画まで、幅広い販促ニーズに対応可能▼ シームレスな顧客体験 ● 既存アプリ内で完結する優れたユーザーインターフェース ● 会員情報と連携したスムーズなキャンペーン参加体験▼ 効果測定機能 ● ID-POSデータと連携した詳細な効果分析 ● キャンペーン参加者の購買行動を可視化し、次回施策の改善に活用

デジクルプラス詳細 https://digiclue.jp/service/plus/

■ 今後の展開

サンドラッグでは、今後も食品・日用品・化粧品など幅広いカテゴリーでの販促企画を展開していく予定です。メーカー企業および顧客のニーズに応じた多様なキャンペーンを年間を通じて実施し、アプリを活用した新たな顧客体験の創出を目指します。デジクルは、今回のサンドラッグへの導入を通じて、ドラッグストア業界におけるデジタル販促の新たな可能性を追求し、小売業界全体のDX推進に貢献してまいります。

■ 株式会社サンドラッグについて

設立：1965年4月代表者：代表取締役社長 CEO 貞方 宏司所在地：東京都府中市若松町1丁目38番地の1事業内容：ドラッグストアチェーン経営、調剤薬局経営、フランチャイズ・ボランタリーチェーン店への商品供給と経営指導 ほかURL：https://www.sundrug.co.jp/

■ 株式会社デジクルについて

代表取締役CEO：古谷 和幸代表取締役COO：今井 悠介本社所在地：東京都港区虎ノ門二丁目６番１号虎ノ門ヒルズ ステーションタワー36階設立日：2020年12月1日事業内容：流通小売業向けDX支援・ソリューション(ネイティブアプリ・LINEミニアプリ)の提供。調剤薬局・ドラッグストア向け/かかりつけ薬局化ソリューション「enpas」の提供。URL：https://digiclue.jp/

本件に関するお問合せ先

株式会社デジクル 広報担当メールアドレス：digiclue_pr@cartahd.com