「ととのった」等のサウナドリンクで新たな市場を開拓してきた株式会社ナショナルトータルビバレッジ(本社：神奈川県相模原市、代表取締役：山口 弘一)は、受験生やアスリートなど「挑戦する人」の集中力を持続的にサポートする新商品『爆勝エナジー』を、2026年1月26日(月)より公式オンラインストアにて販売開始します。





▼公式オンラインストア(e-style)

https://estyle.shopselect.net/items/132063012





本商品は、エナジードリンクの常識であった「砂糖・人工甘味料」を一切使用せず、自然由来の希少糖アルロースを採用することで、体への負担を軽減しながら“ここ一番”のパフォーマンスを引き出すことを目的としています。先行して実施したクラウドファンディングでは、開始直後から多くの共感を集め、目標金額に対して364％の支援を達成しました。





▼クラウドファンディングページ

https://camp-fire.jp/projects/891877/view





クラファン達成





爆勝エナジー発売開始









■開発背景

エナジードリンクの「健康リスク」という課題に向き合う昨今、受験勉強やスポーツの現場において、集中力を高めるためにエナジードリンクを愛飲する若年層が増加しています。しかし同時に、従来の製品に含まれる大量の糖類や人工甘味料による「血糖値の乱高下(シュガー・クラッシュ)」や健康への悪影響が社会的な懸念事項となっています。そこで当社は、「頑張る人を応援したいが、健康を犠牲にしてほしくない」という想いから開発に着手。

「罪悪感なく飲める」をコンセプトに、次世代の甘味料として注目される「希少糖アルロース」を配合し、体への優しさとエナジーチャージを両立させた本商品を開発いたしました。









■『爆勝エナジー』の3つの特徴

【1.砂糖・人工甘味料不使用(ギルトフリー)】

従来の砂糖や人工甘味料を使わず、自然な甘さとスッキリとした後味を実現。カロリーを気にせず摂取できるため、夜間の勉強や減量中のアスリートの水分補給にも最適です。





【2.希少糖アルロースを贅沢に配合】

イチジクやレーズンなどに微量に含まれる「希少糖(アルロース)」を使用。持続的なエネルギー供給をサポートし、急激な負担をかけずに集中力を維持します。





【3.「桜」モチーフの必勝パッケージ】

パッケージには、成功と合格を象徴する「桜」を大胆にあしらいました。受験会場や試合会場へ持参する「お守り」として、また大切な人への「差し入れ」としても活用いただけるデザインです。





爆勝エナジー









■今後の展開

今後は、学習塾やスポーツジムへのサンプリングを実施し、初年度3万本の販売を目指します。当社は本商品を通じ、「健康的なエネルギーチャージ」という新しい文化を定着させ、すべての挑戦者が最大限の力を発揮できる社会づくりに貢献してまいります。









＜商品概要＞

商品名 ： 爆勝エナジー(バクショウエナジー)

発売日 ： 2026年1月26日(月)

価格 ： 260円(税込) ※1本あたり

ケース容量： 30本入り

内容量 ： 250ml

販売場所 ： 公式オンラインストア(e-style)

URL ： https://estyle.shopselect.net/items/132063012





成分表示









＜会社概要＞

会社名 ： 株式会社ナショナルトータルビバレッジ

代表者 ： 代表取締役 山口 弘一

所在地 ： 神奈川県相模原市緑区寸沢嵐3187-3

事業内容： 清涼飲料水の企画・製造・販売

URL ： https://n-t-b.jp/