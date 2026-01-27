三共食品株式会社(本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：中村 俊之)は、食品会社ならではの資源循環の視点からサステナブル・アパレルブランド「GOODFOOD」を展開しています。このたび同ブランドより、廃棄されるバナナの茎から生まれたアップサイクル素材「BANANA CLOTH」を使用した、タレント田中律子さんを監修に迎えたコラボレーションアイテムのTシャツおよびスウェットを、2026年1月27日(火)から13日間限定の受注発売をいたします。本商品は、アパレルを通じて社会や環境に向き合うコラボレーションプロジェクト「MakesYouSmile」の第3弾となります。





特設ページURL： https://diner-store.jp/pages/mys_vol3

公式サイトURL： https://diner-store.jp/pages/goodfood

Instagram ： https://www.instagram.com/goodfood_jpn/





田中律子 Sustainable Message スウェット Type C





田中律子 Sustainable Message Tシャツ Type A





■コラボレーションプロジェクト「MakesYouSmile」

「MakesYouSmile」は、さまざまなクリエイターやアーティストと共に、メッセージ性のあるアパレルを制作し、日常の選択がやさしい未来へとつながる循環を目指しています。

第3弾となる今回は、サンゴの保全活動やSUPヨガの普及を通じて、自然と共に生きるライフスタイルを発信し続けている田中律子さんの価値観をかたちにしています。太陽の光や海のエネルギーを大切にする彼女の姿勢と、プロジェクトが目指す「やさしい未来」が重なり、今回のコラボレーションテーマ『SunshineDays』が誕生しました。

MakesYouSmile： https://diner-store.jp/pages/makesyousmile









■田中律子さんの想いと「SunshineDays」

沖縄の海の目の前で暮らす田中律子さんは、季節ごとに太陽が沈む位置が変わる様子を肌で感じながら、自然のリズムの中の生活が今回のテーマにもつながっています。

また、日常生活では、使っていない電気を消す、水や洗剤を大切に選ぶなど、特別なことではなく「当たり前のことを続ける」姿勢を大切にしていると語ります。

沖縄での暮らしや、日々感じていることをぎゅっと詰めこんだテーマとなっています。

単なるファッションアイテムとしてではなく、身につけることで自然環境や社会課題に目を向けるきっかけとなり、見た人、着た人が思わず笑顔になる「Makes You Smile」なアイテムであってほしいというメッセージを、日常のおしゃれに落とし込んでいます。









■日常を支え、自然と笑顔になる商品

バナナをサーフボードに見立てた遊び心あふれるイラストをメインビジュアルに採用し、自然・海・太陽を愛するライフスタイルと「自然の恵みを未来へつなぐ」というメッセージを遊び心のあるビジュアルに表現しています。





＜Tシャツ＞





田中律子 Sustainable Message Tシャツ Type B













ホワイトボディに穏やかな時間を描いたバックデザインや、ブラックボディに太陽と海のエネルギーを感じさせるグラフィックを配し、フロントにはさりげなく「Makes You Smile」のロゴを配置。主張しすぎず、日常に自然と溶け込む一枚に仕上げました。





＜スウェット＞





田中律子 Sustainable Message スウェット Type C





「SunshineDays」の世界観をそのまま包み込むような着心地で表現。グレーとブラックの2色展開で、太陽・海・バナナサーフボードをモチーフにしたバックプリントが、リラックス感と前向きなムードを演出します。家で過ごす時間にも、外に出る日にも、背中のメッセージが気持ちを整えてくれる、そんな1着です。





販売は、2026年1月27日(火)から2月8日(日)までの13日間限定で、公式ECサイトにて受注販売を実施。なお、スウェットは数量限定のため、上限に達し次第受付終了となります。









■田中律子さん インタビュー





田中律子 Sustainable Message スウェット Type C





【普段から意識しているサステナブルなことがあれば教えてください】。

特別なことをしているわけではなくて、使っていない電気を消す、環境に優しい洗剤を選ぶ、水を大切に使うといった、当たり前のことを続けているだけです。でも、その小さな積み重ねが、50年後、100年後の地球につながっていくと思うと、自然と意識するようになりますね。守れるものは、これからもきちんと守っていきたいです。うちの娘が子供を産んで、孫ができて、そのひ孫ができてって思うと、みんなが同じように自然の中で遊んでほしいなという願いはあります！





【最近ご自身が「Sunshine Days」を感じた瞬間は？】

沖縄の家は海の目の前にあるので、季節ごとに太陽が沈む位置が少しずつ変わっていくのが、家にいながらわかるんです。東京にいた頃は、太陽がどこに沈むのか、季節によってどう変わるのかなんて、正直まったく意識していませんでした。でも沖縄にいると、自然のリズムがすごくよくわかるんです。太陽と海と一緒に生活しているような感覚があって、その自然のリズムの中に自分がいるという実感があります。太陽があるからフルーツも花も元気になるし、私たち人間も元気になれる。改めて「太陽ってすごいな」と思うんです。









■インタビュー・撮影風景のムービーも公開！

URL： https://youtu.be/69Sp3cPpas0

【バナナから服ができる？田中律子がプロデュースする「次世代のサステナブルファッション」と田中律子のリアルな暮らしを公開！】





【田中律子が語る、今この服を届けたい理由。

コラボ第3弾「Sunshine Days」に込めた想い】

URL： https://youtube.com/shorts/49jyNDLkhT8





【田中律子が語るサステナブルな暮らし。「特別なことじゃなくて、当たり前の積み重ねが未来を守る」】

URL： https://youtube.com/shorts/CnJL9uxabD4





【PV】Ritsuko Tanaka × GOODFOOD｜海と太陽と、バナナサーフボード。遊び心あふれる最新コレクション

URL： https://youtube.com/shorts/u7pad1QtfWw





TikTokアカウント

URL： https://www.tiktok.com/@the.diner3?is_from_webapp=1&sender_device=pc









■商品概要

商品名 ：田中律子 Sustainable Message Tシャツ (Type A/B)

田中律子 Sustainable Message スウェット (Type C/D)

価格 ：Tシャツ 11,000円(税込)

スウェット 14,850円(税込)

発売日 ：2026年1月27日(火)

販売期間 ：2026年1月27日(火)10:15～2月8日23：59(金)

※スウェットは数量限定。上限に達し次第受付終了

販売サイト：GOODFOOD 公式ECサイト

https://diner-store.jp/pages/goodfood









■田中律子さんプロフィール

＜田中律子(タナカリツコ)＞

1971年7月17日生まれ、東京都出身。12歳で芸能界デビュー。モデルとして活動を開始後、女優・タレント・歌手として活躍の幅を広げる。「愛しあってるかい！」などのテレビドラマや、「オールスター感謝祭」をはじめとするバラエティ番組に数多く出演し、明るく健康的なイメージで人気を確立した。1991年放送のドラマ「101回目のプロポーズ」の続編で、2026年に地上波放送およびFODで独占配信される「102回目のプロポーズ」にも出演する。近年はヨガインストラクターとしても活動し、心身の健康や自然と調和したライフスタイルを提案。日本サップヨガ協会理事長を務めるほか、NPO法人アクアプラネット理事長としてサンゴ礁の保護活動も行い、環境保全にも積極的に取り組んでいる。





田中律子オフィシャルサイト

https://r-mnet.com/

田中律子 (@ri2kotanaka) | Instagram

https://www.instagram.com/ri2kotanaka/

田中律子の記事まとめ

https://natalie.mu/eiga/artist/66879

NPO法人アクアプラネット

https://www.aqua-planet.org/





今回は、ナタリーとのコラボレーション企画でもあり、田中律子さんのこれまでの芸能活動やライフスタイル、環境への取り組みを深掘りした特集記事・動画コンテンツも順次公開予定です。

※掲載先： https://natalie.mu/eiga/pp/goodfood-tanakaritsuko









■GOODFOODについて

「GOODFOOD」は、食品会社ならではの視点から生まれたサステナブル・ライフスタイルブランド。

「良い食べ物」が人々の健康と笑顔を支えるように、「良い服」も持続可能な未来を支え、地球と人々に笑顔を広げる──そんな想いを込めて、素材選びから製造プロセスまで、環境への配慮とサステナビリティを追求しています。

GOODFOOD ： https://diner-store.jp/pages/goodfood





コラボ商品の売上の一部は、認定NPO法人セカンドハーベスト名古屋( [ https://www.2h-nagoya.org/activities ]( https://www.2h-nagoya.org/activities ) )を通じてフードバンクへ寄付します。

セカンドハーベスト名古屋では、まだ食べられるにもかかわらず捨てられる運命の食品を、生活に困っている個人や福祉団体へ提供しており、『GOODFOOD』のブランド理念である「環境への配慮とサステナビリティ」に基づき、社会全体での食品ロス削減に貢献していきます。









■会社概要

企業名 ： 三共食品株式会社

所在地 ： 愛知県豊橋市老津町字後田25-1

代表者 ： 代表取締役社長 中村 俊之

事業内容： 調味料・乾燥食品をはじめとする加工食品の製造・販売

URL ： https://sankyofoods.co.jp/









■本件に関するお問合せ先

＜一般のお客様向けのお問合せ先＞

GOODFOOD

お問合せ： https://diner-store.jp/pages/contact