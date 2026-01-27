都会の喧騒を離れ、淡路島の静かな大地に佇む滞在型レストラン「Auberge フレンチの森」では、春に旬を迎える淡路島桜鯛とサクラマスを使用した『春のガストロノミーコース』を3月1日（日）から5月31日（日）の春季限定で提供いたします。春のガストロノミーコース：https://frenchnomori.jp/news/primary/3736/

今年の春コースの主役は、淡路島近海で水揚げされる淡路島桜鯛とサクラマスです。桜鯛は、抜群の鮮度から生まれる締まった身の心地よい歯ごたえと、噛むほどに広がる上品な甘みが魅力で、ほのかに桜色を帯びた春の風物詩。サクラマスは、繊細な身質ゆえに鮮度が味を大きく左右する魚。みずみずしい脂のりと、しっとりとなめらかな口あたりは、新鮮だからこそ堪能できる春だけの恵み。春の旬魚を中心に、淡路島食材と向き合うシェフの技をコース仕立てでお楽しみいただけます。

■ ガストロノミーの館「La Rose」

淡路島食材を活かした郷土の美食体験ができるガストロノミーの館「La Rose」では、桜鯛とサクラマスを、香りとソースで引き立てた繊細なコースを提供。香り豊かな桜塩と桜葉で丁寧にマリネした桜鯛が主役の前菜をご用意。キュッと締まった身の歯ごたえと、噛むほどに広がる上品な甘みを、桜の爽やかな香りがふわりと包み込む、季節感あふれる一皿。魚料理には、淡路島産サクラマスを低温で丁寧に火入れし、中心までしっとりとなめらかなミキュイを堪能いただけます。舌の上でほどける繊細な身質に、淡路味噌を加え香ばしく炙ったオランデーズソースを合わせることで、バターのコクとレモンの酸味、味噌の旨みが重なり合い、春の香りを贅沢にまとめ上げます。メインには、春に旬を迎え、ジューシーにローストしたスプリングラム軽やかさの中に力強さを感じる味わいです。

■ アンサンブルの館「Grand Baobab」

フランス料理とイタリア料理を融合させ創作料理と音楽を堪能できるアンサンブルの館「Grand Baobab」では、春の旬魚を力強く表現したダイナミックなコースをご用意。サクラマスのパスタは、春野菜と合わせ、トマトクリームのまろやかで優しい味わいに。サクラマスの上品な脂がソースに溶け込み、トマトのほのかな酸味と春野菜のみずみずしさが重なり、心地よいコクと軽やかさを両立。大人の食欲を満たしながらも、重くなりすぎない絶妙なバランスです。炭火焼きの鮮魚には桜鯛や金目鯛を使用し、薪火の香りと力強い旨味を引き出しました。外は香ばしく、中はふっくらとジューシーに焼き上げた桜鯛に、淡路島レモンのバターソースを合わせることで、豊かなコクの中に爽やかな酸味がきらりと光るGrand Baobabを象徴する一品です。

穏やかな淡路島の風景に包まれながら、春の滋味をじっくりと堪能する春のガストロノミーコース。日常からひと足抜け出し、上質な時間を求める皆さまの、特別な一夜にふさわしいひとときをお届けいたします。

■ Auberge フレンチの森『春のガストロノミーコース』概要

提供期間：3月１日（日）～ 5月31日（日）時 間：ランチ 11：30～15：30（最終入店 13：00）ディナー 17：30～21：30（最終入店 19：00）料 金：La Rose ランチ 13,000円（税込）／名、ディナー 20,000円（税込）／名Grand Baobab ランチ 12,000円（税込）／名、ディナー 17,000円（税込）／名宿泊 74,800円（税込）～／1室2名コース内容：【La Rose】春のガストロノミーコース ※ディナーコースの一例です・淡路島産旬食材のアミューズ・季節野菜のスープ・桜塩と桜葉でマリネした桜鯛のセヴィーチェ・季節の温野菜・サクラマスの低温ミキュイ 淡路島の味噌を炙ったオランデーズソース・スプリングラムのロースト（＋2,000円で淡路和牛に変更可）・季節のデザート【Grand Baobab】淡路島産サクラマス、桜鯛を使用した春コース ※ディナーコースの一例です・帆立貝のタブレ・うすい豆のムース・淡路島鰆の炙り 淡路島新玉ねぎと木の芽のソース・蕪のフラン 桜風味・鴨胸肉のロースト シェリービネガーと淡路島蜂蜜のソース・サクラマスと春野菜のトマトクリームパスタ・鮮魚の炭焼き 淡路島レモンのバターソース・淡路島イザナミ黒牛サーロインorフィレ肉の薪焼き ロベールソース マスタード風味・淡路島柑橘のセミフレッド 詳細・予約：https://frenchnomori.jp/news/primary/3736/備 考：入荷の都合により、メニュー内容が変更になる場合がございます。問合わせ：Auberge フレンチの森（パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9060