Sudamala Resorts、太陽光発電の統合とサンゴ礁再生プログラムで持続可能な観光へ

バリ（インドネシア）、2026年1月26日 /PRNewswire/ -- 文化に根ざしたブティックリゾートをインドネシア全土に展開するSudamala Resortsは、洗練されたゲスト体験と長期的な生態系への責任を両立させる統合的な環境イニシアチブを通じて、持続可能な観光への取り組みを引き続き強化しています。



Sudamala Resorts Elevates Sustainable Tourism with Solar Power Integration and Coral Reef Restoration Programs



インドネシア・フローレス島の最西端にあるラブアンバジョにあるSudamala Resort Serayaに包括的な太陽エネルギー・システムを導入したことが大きな転機となりました。このシステムは現在、リゾート運営に必要なエネルギーの約80～85％を再生可能な太陽光発電で賄っています。この設備は、総出力300kWpのソーラーパネル480枚と770kWhのバッテリー蓄電システムで構成されており、年間推定41万kWhのクリーンエネルギーを生み出し、年間約37万kgの二酸化炭素排出量を削減します。今回の導入は、ディーゼル発電機への依存を大幅に軽減し、離島環境における再生可能エネルギーソリューションの実用性を実証するものとなりました。

同リゾートは、クリーンエネルギープログラムと並行して、サンゴ礁の回復と海洋保全にも積極的に取り組んでいます。自然保護団体や地元の公益団体や基金などとの協力を通じて、サンゴの再生と海洋生物多様性の促進を目指して設計された革新的なサンゴ礁構造を採用しており、宿泊客や地元社会の意識向上を行いつつ、より健全な沿岸生態系への貢献を行っています。

同社のサステナビリティへの取り組みは、責任ある廃棄物管理、使用済み食用油の再利用、節水、地域に根ざした取り組みなど、そのポートフォリオ全体に及んでいます。これらの行動は、環境への配慮、文化遺産、コミュニティのエンパワーメントを一体化させた、持続可能性に対するスダマラの全体的なアプローチを反映している。

こうした取り組みが評価され、Sudamala Resortsは「2026年度ASEANTA優秀賞（ASEANTA Excellence Awards 2026）の最優秀持続可能性プログラム（Best Sustainability Program）の受賞者として選定され、フィリピンで開催される2026年度ASEAN観光フォーラム（ASEAN Tourism Forum 2026、ATF）で表彰される予定です。この地域的な栄誉は、東南アジアにおける責任ある観光における同社のリーダーシップと、有意義で環境負荷の低い旅行体験を求める世界の旅行者の共鳴が高まっていることを強調するものです。

Sudamala Resortsの最高経営責任者を務めるBen Subrata氏は、「当社は、運営方法と滞在体験の中心に環境スチュワードシップを据えています。私どもは、環境や文化との調和を守りながら成長することをお約束します」と述べました。

同社はこれらの取り組みを通じて、持続可能性が付加価値ではなく、すべての観光資源を形成する中核的価値として捉えることで、接客業界のブランドとしての地位を揺るぎないものとしています。

詳しくは、Sudamala Resortsのウェブサイトwww.sudamalaresorts.com をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

