岩手県盛岡市の郷土芸能「盛岡さんさ踊り」を受け継ぐ踊り手たちが、2026年3月、オーストラリア・パースで開催される西オーストラリア州最大級の日本文化イベント「Perth Japan Festival 2026（パース日本祭り2026）」に出演する。出演するのは、岩手県を拠点に活動する伝統芸能団体「いわてさんさの会☆加藤家」。5歳から60代まで、世代を超えたメンバーが海を渡り、本家・盛岡さんさ踊りを現地の舞台で披露する予定だ。

■ オーストラリアで広がった「SANSA」と本家が初共演

オーストラリア・パースでは、盛岡さんさ踊りをもとにした「SANSA」が、現地の人々によって学ばれ、広がってきた。日本人コミュニティに限らず、現地の人々が主体となって踊りや太鼓の練習を重ねてきた点が特徴だ。今回の「パース日本祭り2026」では、そうした現地の踊り手たちによる「SANSA」と、日本から渡航する本家・盛岡さんさ踊りの踊り手が共演する予定で、国や世代を越えた交流の場となる。

本家の踊り手が現地へ 「育った踊り」との初共演

本番のステージでは、日本から渡航する踊り手と、現地で練習を重ねてきた踊り手が共演する予定。盛岡で受け継がれてきた本家の踊りと、海外で育った踊りが一つの舞台で交わる、これまでにない形の文化交流となる。

時差を越えて合同練習も実施

現在は本番に向け、日本とオーストラリアをオンラインでつなぎ、合同練習を継続中。パースのメンバーは熱心な練習で日に日に上達。太鼓の演目「二番・七夕くずし」まで習得しており、その完成度に驚きを隠せない。https://www.instagram.com/reel/DT-Xfk3E_Qp/?igsh=MW5qMWh1Y3NteTUzYQ==

クラウドファンディングで挑戦を支援

本プロジェクトでは、渡航費や現地活動費を支えるため、クラウドファンディングを実施している。取り組みに至った経緯や、現地との交流の様子も公開中。https://camp-fire.jp/projects/908262/view

【イベント概要】イベント名：パース日本祭り2026（Perth Japan Festival 2026）https://www.perthjapanfestival.com開催時期：2026年3月14日(土)開催地：オーストラリア・パース出演内容：盛岡さんさ踊りの披露、現地踊り手との共演【団体概要】団体名：いわてさんさの会☆加藤家HP：http://sansaodori.wix.com/katoke【お問い合わせ先】いわてさんさの会☆加藤家メール：sansakatoke@hotmail.com