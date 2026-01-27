ICP DAS-BMP、「WHX Dubai 2026」にて低ブリードおよび低摩擦性TPUを重点展示





新竹、2026年1月27日 /PRNewswire/ -- 医療用TPU（熱可塑性ポリウレタン）のメーカーである ICP DAS-BMP（Biomedical Polymers） は、2026年2月9日から12日までドバイ・エキシビション・センターで開催される「WHX Dubai 2026」（旧：Arab Health）に出展いたします。ブース番号：S7C117にて皆様のご来場をお待ちしております。



本展示会では、医療機器製造における主要なニーズに応えるべく開発された、2つの革新的なTPUシリーズ「低ブリードシリーズ」および「低摩擦性シリーズ」を展示いたします。

ISO 10993生体適合性規格に準拠したArothane™ ARP-B20低ブリードシリーズは、最長90日間の体内埋め込みに対応しており、加工中の添加剤ブリードを最小限に抑えることで、カテーテル等の表面を保存期間中も滑らかに保つことが可能です。さらに、多様なカラーオプションによる柔軟なカスタマイズ設計のニーズにお応えします。

もう一つの注目製品である「低摩擦性シリーズ」TPUは、素材自体に自己潤滑性を備えているため、コーティングや後処理を一切必要としません。PFASや可塑剤を含まない100% TPU製であり、ブリードアウトのない高い長期安定性を実現しています。その優れた摺動性は、ガイドワイヤー付きの経鼻胃管（NGチューブ）など、スムーズな挿入が求められる用途において、貯蔵中および使用時の安全性とパフォーマンスの両立を支援します。

あわせて会場では、多様な医療用途に対応する幅広いTPUポートフォリオもご紹介いたします。ARP、ALP、ALCの各シリーズは、ISO 10993-1に基づく接触期間の分類、すなわち「短期的接触（24時間未満）」、「中期的接触（24時間～30日）」、「長期的接触（30日超）」のすべてのカテゴリーに対応しており、デバイスの使用環境に応じた最適な材料選択を可能にします。さらに、放射線不透過性（造影性）に優れ、90日間の体内埋め込み試験をクリアしたARP-B20やALC-B40、タングステンを含有するARP-W/WGシリーズ（タングステン含有量40～60%）は、侵襲的または植込み型デバイスの視認性を飛躍的に向上させます。また、エンジニアリンググレードの Arothane™ EARP シリーズは、その透明度と強度により、歯科矯正部品やルアーロックコネクタといった精密医療機器に最適です。

ICP DAS-BMPは、多角的な研究開発の成果である、より安全で信頼性の高い多様なTPUソリューションの提供を通じて、医療機器メーカーが進化し続けるヘルスケアニーズに対応できるよう支援してまいります。

ICP DAS-BMPについて

台湾に拠点を置くICP DAS-BMPは、ISO 13485認証を取得した医療用熱可塑性ポリウレタン（TPU）のメーカーです。自社内に品質管理専用のラボを完備し、ICP DASが30年以上にわたり培ってきた産業オートメーション技術を活かしたスマート工場の導入により、高品質かつ短納期を実現しています。小口注文にも対応する柔軟なソリューションと迅速なアフターサポートを提供し、お客様との長期的なパートナーシップの構築に努めています。

詳細については、ICP DAS-BMPのウェブサイトhttps://bmp.icpdas.com/をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

