3月22日に開催するバトル形式のグルメフェス『第3回栃木県B級グルメフェス』への出店店舗が決定！
栃木県の観光誘致、PRを行う栃木県B級グルメフェス実行委員会(所在地：栃木県宇都宮市、代表：中野 智仁)は、3月22日に栃木県宇都宮市のオリオンスクエアで行われる、バトル方式のグルメイベント「第3回栃木県B級グルメフェス」へ出店する店舗が決定いたしました。
イベント詳細： https://tochigi-b-gurume.com/
イベントの様子1
■第3回栃木県B級グルメフェスについて
この度、栃木県の魅力をPRし、観光誘致に繋げたいという思いで、バトル形式のグルメフェス『第3回栃木県B級グルメフェス』を開催する運びとなりました。第1回開催時は、『栃木県』『宇都宮観光コンベンション協会』『宇都宮商工会議所』の後援を頂きました。栃木県の店舗が、メニューが、食材が、栃木が取り上げられて『栃木県の新名物』が県内外にアピール出来たら嬉しいです。今回で第3回目の開催となり、沢山の方に賛同頂き心から感謝申し上げます。
イベントの様子2
■出店店舗
＜スイーツ部門＞
・malco 幸せめろんぱん
・JILL by 7LOOKS kitchen. 究極の焦がし苺ブリュレ
・crepeAdorer シュガーバタークレープ
・しふぉん主義 米粉ブリュレシフォン
・momonoki とちぎ苺とフランス伝統カヌレ
＜フード部門＞
・おかしのイエ 大たこ焼き
・ドリームキッズ
・スパイスカレーRoo あいがけカレー
・らーめん麦わら トロトロ角煮飯
・うさ'sキッチン お餅
・洒落BALカメレオン カルニタス タコス
・焼きそば専門店 壱 スタミナ焼きそば
・アソンブロッソ！宇都宮 3種のナッツ&ガーリックマヨネーズ
・サニーズハンバーガースタンド グリルドチーズバーガー
・「七色の落書き」 超濃厚「鶏搾りそば」～GRAVITYΦ～
・麺堂イズム 魚介鶏そば
・masmas チャーシュー丼
・食堂酒場 38HOUSE 油そば
・アズコネクション
・SMILE KITCHEN 濃厚ゴマだれの汁なし担々麺
■イベント概要
タイトル： 第3回栃木県B級グルメフェス
開催日時： 3月22日(日)11：00～20：00(ラストオーダー19：30)
会場 ： オリオンスクエア
(〒320-0802 栃木県宇都宮市江野町8-3)
アクセス： 東武宇都宮駅 徒歩3分
入場料 ： 無料
主催 ： 栃木県B級グルメフェス実行委員会
詳細URL ： https://tochigi-b-gurume.com/
＜内容＞
SNSファン投票開催(オンライン)出場者決定はSNSでファン投票！ここから勝負スタート！来場者も勝負に参加！(リアル)グルメフェス来場者は気になる店舗のグルメを食べて(買って)応援！
グルメフェス当日の来場者様購入金額で優勝者(店舗)が決定！
優勝賞金10万円！！
表彰式
＜過去メディア掲載実績＞
・読売新聞様
・下野新聞様
・とちぎテレビ様
・Yahoo!ニュース様
・47NEWS様
・BIGLOBE NEWS様
他多数のメディア様にて複数回紹介