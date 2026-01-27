栃木県の観光誘致、PRを行う栃木県B級グルメフェス実行委員会(所在地：栃木県宇都宮市、代表：中野 智仁)は、3月22日に栃木県宇都宮市のオリオンスクエアで行われる、バトル方式のグルメイベント「第3回栃木県B級グルメフェス」へ出店する店舗が決定いたしました。





イベント詳細： https://tochigi-b-gurume.com/





イベントの様子1





■第3回栃木県B級グルメフェスについて

この度、栃木県の魅力をPRし、観光誘致に繋げたいという思いで、バトル形式のグルメフェス『第3回栃木県B級グルメフェス』を開催する運びとなりました。第1回開催時は、『栃木県』『宇都宮観光コンベンション協会』『宇都宮商工会議所』の後援を頂きました。栃木県の店舗が、メニューが、食材が、栃木が取り上げられて『栃木県の新名物』が県内外にアピール出来たら嬉しいです。今回で第3回目の開催となり、沢山の方に賛同頂き心から感謝申し上げます。





イベントの様子2





■出店店舗

＜スイーツ部門＞

・malco 幸せめろんぱん





・JILL by 7LOOKS kitchen. 究極の焦がし苺ブリュレ





・crepeAdorer シュガーバタークレープ





・しふぉん主義 米粉ブリュレシフォン





・momonoki とちぎ苺とフランス伝統カヌレ





＜フード部門＞

・おかしのイエ 大たこ焼き





・ドリームキッズ





・スパイスカレーRoo あいがけカレー





・らーめん麦わら トロトロ角煮飯





・うさ'sキッチン お餅





・洒落BALカメレオン カルニタス タコス





・焼きそば専門店 壱 スタミナ焼きそば





・アソンブロッソ！宇都宮 3種のナッツ&ガーリックマヨネーズ





・サニーズハンバーガースタンド グリルドチーズバーガー





・「七色の落書き」 超濃厚「鶏搾りそば」～GRAVITYΦ～





・麺堂イズム 魚介鶏そば





・masmas チャーシュー丼





・食堂酒場 38HOUSE 油そば





・アズコネクション





・SMILE KITCHEN 濃厚ゴマだれの汁なし担々麺









■イベント概要

タイトル： 第3回栃木県B級グルメフェス

開催日時： 3月22日(日)11：00～20：00(ラストオーダー19：30)

会場 ： オリオンスクエア

(〒320-0802 栃木県宇都宮市江野町8-3)

アクセス： 東武宇都宮駅 徒歩3分

入場料 ： 無料

主催 ： 栃木県B級グルメフェス実行委員会

詳細URL ： https://tochigi-b-gurume.com/





＜内容＞

SNSファン投票開催(オンライン)出場者決定はSNSでファン投票！ここから勝負スタート！来場者も勝負に参加！(リアル)グルメフェス来場者は気になる店舗のグルメを食べて(買って)応援！

グルメフェス当日の来場者様購入金額で優勝者(店舗)が決定！

優勝賞金10万円！！





表彰式





＜過去メディア掲載実績＞

・読売新聞様

・下野新聞様

・とちぎテレビ様

・Yahoo!ニュース様

・47NEWS様

・BIGLOBE NEWS様

他多数のメディア様にて複数回紹介