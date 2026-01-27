株式会社つつじ庵が運営する上州のおいしいを集めた「上州・村の駅」農産物直売所（所在地：群馬県渋川市）では、2026年2月の1か月間、参加型企画『上州・毎週お野菜イベント2月』を開催します。量り当てやすくい取り、つまみ取り、詰め放題など、大人も子どもも思わず本気になる体験型イベントを週替わりで展開。節分に合わせた落花生企画や白米・卵・しいたけのチャレンジ、月末には春野菜の積み放題も登場します。群馬県内生産者と連携し、旬・鮮度・おいしさに加え、農産物の背景や魅力を“体験”として伝えるのが特長。寒い2月だからこそ味わえる、群馬の旬と遊び心に満ちた1か月です。





公式HP： https://www.jyousyu-muranoeki.com/





上州・村の駅で体験型お野菜イベント





★鬼は外！福は内！落花生で“節分を楽しもう”





お箸でつまみ取り・落花生





“つまんで福をつかむ”ドキドキ節分イベントが登場です。元旦に初開催で「超お得で地味に楽しい！」と大人気だったイベント「お箸でつまみ取り・落花生」を2月も節分にちなみ開催します。

制限時間30秒で渋川市産の香ばしくて甘い殻付き落花生を、お箸でつまみ、ザルかごへポンポン移動！シンプルなのに、気づけば大人も子どもも本気モードに。

「思った以上に取れてこんなに楽しいなんて！」何グラム取れたかを最後に量るので、ご家族皆さんで競い合いもできて大盛り上がり間違いなしです。





節分気分を盛り上げながら、年始のおつまみもしっかりゲット。お子様からご年配の方まで、誰でも気軽に楽しめる“福いっぱい”の節分イベントです。





◆お箸でつまみ取り・落花生(群馬県渋川市産)

開催日 ： 2月1日(日)

時間 ： 9時～なくなり次第終了

参加料金： 1回100円(税込)









★300gちょうどを狙って「目方でドン！」チャレンジ成功で1kgのこしひかりGET！





目方でドン！・白米こしひかり





目指せピタリ賞！こしひかりを300g(±10gまでOK)ぴったり取り分けられたら、チャレンジ成功！なんと1kgの白米をゲットです。成功ならずともチャレンジされた方全員、300gの白米はお持ち帰りいただけます。

今回が初開催となる注目イベント。





思わず夢中になるシンプルなルールで、大人も子どもも本気になること間違いなしです。ぜひご自宅で白米300gのイメージトレーニングをしてからご参加ください。





◆目方でドン！・白米こしひかり(群馬県東吾妻町産)

開催日 ： 2月7日(土)・2月8日(日)

時間 ： 9時～なくなり次第終了

参加料金： 1回300円(税込)









★お客様の熱いご要望にお応えし復活します！「詰め放題・干芋」





詰め放題・干芋





お待たせしました！リピーター続出の大人気イベント「詰め放題・干芋」が、今シーズンもついに登場です。

「まだ？いつやるの？やらないの？」というお客様の声多数いただき、満を持して開催します！

じっくり熟成し、ねっとり甘～く仕上がった干芋を、専用袋に限界までギュウギュウに詰め放題！





制限時間は30秒。難しそうで、気づけば夢中！

チャレンジ後には「え、こんなに!?」と驚くほどの超お得感が待っています。





毎回すぐに定員に達する人気企画のため、どうしても参加したい方はどうぞお早めにご来店いただき、ワクワクしながらその時をお待ちください。





◆詰め放題・干芋(茨城県ひたちなか市産)

開催日 ： 2月14日(土)・2月15日(日)

時間 ： 朝9時スタート・50名様限定

参加料金： 1回300円(税込)









★夏秋冬と開催し、そして今回「春野菜」！大人気間違いなし！





バケツに積み放題・春野菜





群馬の春は、おいしさがあふれている！旬の農産物を思いきり楽しめる大人気イベント「バケツに積み放題」が、この春も開催決定です。

制限時間30秒で、群馬の旬の農産物を専用バケツにどこまで積めるか真剣勝負！

協力プレイOKでご家族やご友人と声を掛け合い協力し合い、ぜひ山のように「春野菜」を積み上げてくださいね！





笑顔も歓声もあふれる、上州・村の駅ならではの“春の名物イベント”。この季節だけの旬を、思いっきり積んで、楽しんでください。





◆バケツに積み放題・春野菜(群馬県産他)

開催日 ： 2月28日(土)

時間 ： 9時～なくなり次第終了

参加料金： 1回500円(税込)









★「上州・毎週お野菜イベント2月」上州・村の駅でおいしい「旬」を楽しもう！

上州・村の駅では、毎月「旬」をテーマに、ワクワクするイベントを多数開催しています。

いずれの企画も、群馬県内生産者の協力のもと実現しており、旬・鮮度・味わいはもちろん、生産背景や農産物の魅力を“体験”として伝えることを目的としています。参加者からは「家族で盛り上がれる」「普段の買い物とは違って記憶に残る」「子どもが野菜に興味を持つきっかけになる」といった声も多く寄せられています。

今後も農産物直売所の枠を超え、地域農業と消費者をつなぐ“体験の場”として、季節ごとのイベントを継続的に展開してまいります。寒さの残る2月だからこそ楽しめる、群馬の旬と遊び心が詰まった1か月に、ぜひご注目ください。





また2月といえば、節分。店内の人気店舗「まぐろ丼屋 とと丸」では、節分に欠かせない恵方巻をご用意しました。今年の恵方は南南東を向いて7種の具材を贅沢に巻き込んだ、とと丸自慢の恵方巻を、願いを込めて丸かぶり！





イベントも、グルメも、節分気分も。2月の上州・村の駅は、楽しみが盛りだくさんです。









◆「上州・村の駅」について

群馬県の「美味しい！」を体感できる場所…それが「上州・村の駅」です。

地元契約農家様に毎朝お持ちいただく旬の産直野菜や果物、代々受け継がれてきた郷土食やおふくろの味。そして新しい食文化や次世代のお手土産まで、群馬の食を様々に集めた「食のテーマパーク」として、多くのお客様に親しまれています。

特に注目いただきたいのは、生産者の顔が見える品ぞろえと、訪れるたびに新しい発見がある多彩なイベント。地域とともに育み、進化する「群馬らしさ」「上州・村の駅らしさ」を発信し続けています。

観光で訪れる方には群馬の魅力を知るきっかけを、地元のお客様には新しい発見と再発見を！世代を超えて楽しめる空間として、地域をつなぎ、食を通じて、群馬県をもっと元気に！もっと面白く！盛り上げていきます。





【上州・村の駅】

所在地 ： 〒377-0204 群馬県渋川市白井2261番地

営業時間 ： 9:00～17:00

TEL ： 0279-25-8500

担当/矢野目： 080-8655-7807

URL ： http://jyousyu-muranoeki.com/





上州・村の駅について





◆会社概要

運営会社 ： 株式会社つつじ庵

代表者 ： 河越 敬仁

所在地 ： 〒377-0204 群馬県渋川市白井2261

事業内容 ： 菓子(和・洋)の企画・販売、農産物直売所「上州・村の駅」の運営

ホームページ： http://www.tsutsujian.com/