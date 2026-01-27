【高校生×地域企業】高校生が企業のリアルな課題を解決！西脇工業が「西工キャップストーンプロジェクト」を始動、関係者向け説明会を2月5日に開催。

兵庫県立西脇工業高等学校課題研究で製作したリモコン式ロボットで、「令和7年度 ひょうご高校生ロボット競技大会2025 リモコン式ロボット競技」に参加しました。本校からは３チームが参加、優勝および３位・４位に入賞しました（写真は機械科のロボットの競技の様子）。

兵庫県立西脇工業高等学校（所在地：兵庫県西脇市野村町1790、校長：波部 新）は、生徒が地域企業とチームを組み、実社会の課題解決に挑む新事業「西工キャップストーンプロジェクト」を令和８年度から実施する。その第１回説明会を令和８年２月５日（木）に開催する。本プロジェクトは、高校版「キャップストーンプロジェクト」として、従来の技術教育をさらに深化させ、企業の「現場の課題」を教材に解決策を提案・実装する産学連携の新たな試みである。当日は、「課題研究合同発表会」も同時開催。4つの専門科（電気・機械・総合技術・ロボット工学）で学ぶ生徒たちが課題研究、そして選択科目「地域産業探究」で、1年間かけて取り組んだモノづくりの成果を披露する。

■ 開催の背景：地域に役立つ「人財」を育てる

本校はこれまで「地域に役立つものづくり」を掲げ、実践的な技術教育を行ってきた。しかし、変化の激しい現代において、単なる技術習得だけでなく、「自ら課題を発見し、解決する力」が求められている。 そこで、従来の、生徒が設定した課題に取り組む「課題研究」をさらに発展させ、地域企業や団体と連携して企業・団体のリアルな課題に取り組む「キャップストーンプロジェクト」を次年度より本格始動させる。本説明会は、そのキックオフとしての意味合いも持つものである。

※キャップストーン（Capstone）とは 建築物の頂上に置かれる「冠石（頂石）」を指し、物事の「集大成・総仕上げ」を意味します。教育分野における「キャップストーンプロジェクト」は、卒業を控えた学生がそれまでに習得した知識・技術を総動員し、実社会の具体的な課題解決に挑む実践的な演習プログラムです。大学等で導入が進むこの先進的な手法を、本校では「高校版」として再定義し、企業と連携した「生きた教材」による学びを展開します。

■ 当日の見どころ

1. 【生徒の集大成】4つの専門科の「課題研究」発表、選択科目「地域産業探究」発表（14:25～）

電気科、機械科、総合技術科、ロボット工学科の3年生の課題研究、そして選択科目「地域産業探究」選択生が、それぞれの専門性を活かした研究成果をプレゼンテーションします。

■今年・昨年のテーマ例１.技術×実用：実習での成果物を展示する「ショーケース」の製作（機械科）製作工程１.木材の切断

「学校に役立つものづくり」を目的に、テーマをショーケースの製作に決めました。

スライド丸のこを用いて、角材を切断しています。

製作工程２.組み立て

夏の暑い中、繰り返し塗装を行い、綺麗に仕上げました。

アクリル板を切断し、割れを防ぎながら穴を開け、取り付けました。

キャスターを取り付け、完成です。

完成しました。

完成したショーケースは、校内の機械科とロボット工学科に提供されます。

展示作品（予定）：

・機械科 旋盤やフライス盤、マシニングセンターなどを駆使して製作した、メダルやスターリングエンジン、ひょうご高校生ロボット競技大会で優勝・入賞したマシンなど

・ロボット工学科 3Dプリンタやレーザー加工機などを駆使して製作した、稲刈りロボットやマイコンカーなど

２.技術×地域課題： 農業の悩みを解決する「ジャンボタニシ被害減少に向けて」（地域産業探究）捕獲器を製作しています。

ジャンボタニシは、食用として導入された外来種ですが、捨てられて野生化し、近年では水稲等の食害が問題になっています。

地域産業探究班では、西脇市の農家の方のアンケート回答から害虫・害獣等のなかでジャンボタニシの害が最大であることを知り、今回、その捕獲器の製作に取り組みました。

完成しました。

育苗箱や廃ペットボトルなど、身近な材料を活用し、捕獲箱を製作しました。育苗箱の大きさやタニシが入る穴の数などを変えて、３種類製作しました。誘引用エサは、米ぬかを使用しました。

水田を荒らすジャンボタニシを実際に捕獲したところです。

西脇市役所と農家の方に協力してもらい、３つの田んぼに計12個設置しました。

タニシに関しては大型の捕獲器、卵については小型の捕獲器が多く捕獲しました。

捕獲後の活用について、西脇市役所を通して兵庫県農林水産技術センターに助言をいただき、貝を乾燥させて粉にすり潰し、園芸用肥料にしました。

３.技術×精密：錫の鋳造による小物づくり（総合技術科）製作工程１.3DCADでモデル設計

鋳造によるものづくり技術の習得を目的に取り組むことにしました。

まず、3DCADを用いて、よりイメージに忠実に小物のデザインを設計しました。

製作工程２.CNCフライス盤でモデルを切削

3DCADのデータをもとに、鋳造の原型となるモデルを、CNCフライス盤を用いて両面切削でつくりました。最も時間を要した工程であり、手順を遵守することの重要性を学びました。

完成しました。

原型を元に鋳型を石膏で作り、溶かした錫を流し込みました。冷えた後に石膏を壊して中身を取り出し、仕上げをして、完成しました。

４.技術×アート：光ファイバーアートの製作（電気科）

医療や通信の現場で使用される光ファイバーの仕組みを理解し、特性を利用してアート作品を製作しました。

実際に点灯しているところです。５.技術×交流：プログラミング出前授業（地域産業探究、ロボット工学科）

本校生が地域の小学生と交流。教育用ドローンとタブレットを使用して、ドローンの動きをプログラミングで制御し、順次処理や繰り返し処理など、学んだことを教えました。

実際に操作しながら、ドローンの制御のやり方を教えています。

デジタル人材の育成を目指す西脇工業高校では、中学校を含む西脇市内13校（延べ）においてプログラミング教室を実施し、小学校からのデジタル人材育成を実践しています。

交流した小学生と笑顔で記念写真！

2. 【新プロジェクト発表】西工キャップストーンプロジェクト説明会（15:45～）

次年度より導入する新プロジェクトについて、説明及び協力候補企業・団体との打ち合わせ会を行います。企業等が抱える「現場の課題」を教材とし、高校生がその解決策を提案・実装する試み（タイプＡ）、また本校生徒が発案する課題に対して、企業等が専門性を活かして指導助言を行い、生徒の取り組みをより現実的かつ社会の要請に応えるものにブラッシュアップする試み（タイプＢ）について協議します。これらを通して地域企業等との連携を深め、生徒の実践力と共に地元企業等の魅力についても再確認する機会とします。

■ 開催概要

行事名： 令和7年度 課題研究・地域産業探究合同発表会 および「西工キャップストーンプロジェクト」説明会

日時： 令和8年（2026年）2月5日（木）

課題研究合同発表会： 14:25 ～ 15:15

説明会： 15:45 ～ 17:00

会場： 兵庫県立西脇工業高等学校

発表会：本校体育館

説明会：本校会議室

（住所：〒677-0054 兵庫県西脇市野村町1790）

参加対象： 報道関係者、地域企業・団体の皆様、教育関係者

参加費： 無料

参加企業・団体お問い合わせ窓口： 教頭 廣内（0795-22-5506）

■ プログラム詳細

第1部：課題研究合同発表会

各科（電気・機械・総合技術・ロボット）課題研究代表生徒によるプレゼンテーション

選択科目「地域産業探究」代表生徒によるプレゼンテーション

第2部：「西工キャップストーンプロジェクト」説明会

プロジェクトの概要・目的説明

参加企業・団体の募集要項発表

質疑応答

■ 兵庫県立西脇工業高等学校について

創立62年を迎え、卒業生は15,000人を超える、地域産業界へ多数の人材を輩出している工業高校。文武両道のスローガンのもと部活動も盛んで、陸上競技部は全国高校駅伝男子で優勝8回を数え、硬式野球部は2013（平成25）年に夏の甲子園に出場している。