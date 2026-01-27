株式会社BEELUX(本社：宮城県仙台市、代表取締役：宮内 千尋)は、ペットの慢性的な不調や食事選びに悩む飼い主(通称：フード難民)に向け、お手持ちのアレルギー検査結果や不耐性検査結果をもとに、最適な市販フードをプロが厳選して提案する「ペットフード・サポート(仮)」を開始いたします。





▼詳細URL

https://petfull.site/food/





フードサポートトップ









■背景：なぜ「検査しても」フードが決まらないのか？

近年、ペットの「食」に関するトラブルは増加の一途をたどっています。多くの飼い主が動物病院で「アレルギー検査」を受けますが、それでも「合うフードが見つからない」「除去食にしたら別の不調が出た」という声が後を絶ちません。

当社は、その原因の一つが「アレルギーと不耐性の混同」にあると考えています。





医学的に診断される食物アレルギー：人口の約2％～8％

免疫システム(IgE)が関与する即時型の反応。

自己申告による食品への有害反応：人口の約20％～45％

消化酵素不足や腸内環境などの問題による「不耐性」が大半を占めると推測されます。





つまり、「アレルギーではないが、体質に合わない(不耐性)」というケースが圧倒的に多い(約45％)にもかかわらず、多くの飼い主は「アレルギー対策(2～8％向けの対処)」だけを行い、ミスマッチを起こしている現状があります。









■サービス詳細：2つの入り口で「食の悩み」を解決

本サービスは、飼い主がお持ちの「検査結果(病院の血液検査または家庭用不耐性検査)」をご提示いただくことで、そのデータに基づき、数千種類のフードの中から「その子に本当に合うフード」をマッチングするサービスです。

原因の性質に合わせて、明確に異なる2つのプランをご用意しました。





【PLAN A】不耐性・バランスサポート(不耐性検査をお持ちの方)

「お腹の弱さや涙やけなど『体質改善』を目指す方へ」 不耐性検査(アレミッケ等)の結果をもとに、消化・代謝に負担をかける食材を避け、腸内環境を整えるためのフードをご提案します。体質は変化するため、継続的な調整を行います。





対象：慢性的な軟便、涙やけ、毛艶の悪さにお悩みの方

費用：基本無料(フード購入サポート・サブスクリプションプランあり)

※月額480円～のサブスクリプションプランでは、年1回の定期検査と連動したフード見直しを実施





【PLAN B】アレルギー・フードサポート(病院検査をお持ちの方)

「危険な食材を『徹底回避』したい方へ」 動物病院で行った血液検査(IgE検査など)の結果をもとに、陽性反応が出たアレルゲン(特定のタンパク質・炭水化物等)を原材料レベルで完全に除外したフードをご提案します。





対象：病院で検査済みだが、療法食を食べない・市販フード選びに疲弊している方

費用：初回提案無料(最大3商品まで)

※より詳細な相談や4つ目以降の提案はスポット料金(300円/回)にて対応





【サービス概要】

サービス名 ： ペットフード・サポート

提供開始日 ： 2026年2月1日

価格 ： 【PLAN A】不耐性・バランスサポート(不耐性検査をお持ちの方)

→基本無料(フード購入サポート・サブスクリプションプランあり)

お申込み ： LINE公式へ https://lin.ee/qIdAF8I

URL ： https://petfull.site/food/





フードサポートLINEQRコード

フード提案フロー









■本サービスの特徴

1. 「感覚」ではなく「データ」で選ぶ

「口コミで評判が良いから」「パッケージが可愛いから」といった曖昧な理由ではなく、提示された検査数値という客観的な事実に基づいて選定します。

2. 獣医師とは異なる「成分分析」のプロ視点

医療行為(診断)は行いませんが、膨大なドッグフード・キャットフードの「原材料」「成分バランス」のデータベースを駆使し、病院では提案しきれない「市販のプレミアムフード」の中から選択肢を広げます。

3. まずは「無料」で試せる安心感

「相談しても買わされるだけではないか」という不安を払拭するため、最初のマッチング提案(最大3商品)は無料で行います。納得できた場合のみ、ご購入や継続サポートへお進みいただけます。









■今後の展望

当社は、「食を変えれば、体は変わる」と信じています。しかし、約45％もの飼い主が潜在的な「不耐性」の悩みを抱えながら、正しい選択肢にたどり着けていない現状があります。





本サービスを通じて「フード難民」をゼロにし、ペットと飼い主が健やかに暮らせる社会インフラの構築を目指します。





さらに将来的には、本サービスで蓄積された膨大な不耐性データに基づき、本当に体に優しい「オリジナルフード(PB)」の開発も視野に入れております。既存のフードでは解決しきれない悩みに、より直接的なアプローチで応える体制を整えてまいります。









■会社概要

会社名 ： 株式会社BEELUX

本社所在地： 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-8 青葉パークビル3階

電話番号 ： 022-302-5251

資本金 ： 2,000万円

設立 ： 2014年5月

事業内容 ： ペット関連事業、ペットフードサポートサービスの運営

URL ： https://petfull.site/company/