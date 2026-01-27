『在宅勤務中の部下、仕事ぶり見えていますか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/telework-management-20260217/M1D



■在宅勤務中の部下の仕事ぶりが見えない管理職

在宅勤務中の部下に対して、経営者や管理職の多くが、「仕事の様子がわからない」「サボっているのでは？」という悩みや不安を抱えています。

その結果、コミュニケーションや評価の難しさに直面し、生産性の低下を懸念して出社勤務へ戻す企業も少なくありません。





■改正育児・介護休業法で増える「在宅勤務者」2025年4月に施行された改正育児・介護休業法では、3歳以上から就学前の子を持つ従業員に対して、「柔軟な働き方」を可能にする措置がすべての企業の義務となりました。また、3歳未満の子の養育または介護を担う従業員に対し、在宅勤務等（テレワーク）の措置を講ずることも努力義務となっています。今後、育児・介護を理由とした在宅勤務者は、多くの企業で増加していくことが予測されます。■“サボりにくい”在宅勤務で、生産性をキープ本セミナーでは、「部下の仕事の様子がわからない」という悩みを払拭し、上司も部下も働きやすい環境をつくるための考え方と、それを支援する勤務マネジメントツール「F-Chair+(エフチェアプラス)」（特許取得済）をご紹介します。一般的な監視ツールとの大きな違いは、社員の監視によるストレスを軽減する独自機能が備わっている点です。生産性と心理的安全性を保ちながら、“サボりにくい”業務環境づくりを支援します。すべての企業に「柔軟な働き方」が求められている今、テレワーク下での勤務マネジメントの手法を学べるセミナーです。ぜひ、ご参加ください。■【参加者特典】勤務マネジメントツール「F-Chair+」を4月末まで無料でお試しセミナー参加者には、4月末まで「F-Chair+」を無料でお試しいただけます。新年度からのスタートに向けて検討できるチャンスです。■主催・共催株式会社テレワークマネジメント■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/telework-management-20260217/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]