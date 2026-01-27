チョコレート専門店「XXOCOA(ショコア)」(福岡市中央区大名1丁目8-38 https://xxocoa.com/ 運営会社：アクトフォー株式会社)は、2026年1月22日(木)より博多阪急で開催される「HAKATA HANKYU VALENTINE FESTA 2026」、および1月28日(水)より大丸福岡天神で開催される「大丸のバレンタイン『Discover Kyushu Chocolate』」に出店いたします。今回、福岡県糸島市産の希少な「糸島レモン」を使用したルナサンドクッキー、八女産抹茶の濃厚テリーヌ、長崎・SAKAMOTO果樹園の完熟青島みかんを使った炎の演出で販売するスフィアフラムなど、九州産素材にこだわった限定商品を販売いたします。









【博多阪急限定】

★福岡県糸島市産の希少な「糸島レモン」を使用したルナサンドクッキー

博多阪急では、福岡県糸島市産の希少な糸島レモンを使用した「ルナサンドクッキー 糸島レモン」を催事限定で販売します。

ルナサンドクッキーはチョコサンドのことを指し、厳選素材6種をそれぞれ掛け合わせたチョコレートを、サクサク食感のXXOCOAオリジナルのサブレでサンドしたチョコレートスイーツです。甘すぎず上品で奥深いチョコサンドクッキーとなっておりますので、お手土産などギフトや、バレンタインのプレゼントとしてのご利用におすすめです。

博多阪急限定の糸島レモンフレーバーには福岡県糸島市産の希少な「糸島レモン」を使用しました。防カビ剤・除草剤不使用、自然の力を引き出す先進農法で育てられた糸島レモンは、力強い香りと爽やかな酸味が特長です。果汁と皮を絶妙なバランスでチョコレートに練り込み、サクサクのクッキーでサンド。ひと口で広がる、フレッシュなレモンの香りと上品なチョコレートの余韻をお楽しみいただけます。





商品詳細

● ルナサンドクッキー 3個セット(アーモンド、コーヒー、糸島レモン) 1,551円(税込)

● ルナサンドクッキー 4個セット(苺、ホワイトチョコレート、抹茶、糸島レモン) 2,101円(税込)

● ルナサンドクッキー 6個セット(苺、ホワイトチョコレート、抹茶、アーモンド、コーヒー、糸島レモン) 3,001円(税込)









★実演販売:出来たての香りが広がる「シュー・オ・ショコラ」

会場では、カカオを贅沢に使用した焼きたてのクッキー生地に、くちどけなめらかなカスタードショコラのクリームをたっぷり詰めたシュークリームを実演販売します。外はサクもちっと、中はふわっととろける食感が絶妙です。会場で仕上げるからこそ、できたての香りと口の中に広がる幸せを五感で感じられます。





商品詳細

● シュー・オ・ショコラ 1個 651円(税込)









【大丸福岡天神限定】

★八女抹茶×和栗、紅茶×栗のテリーヌ2本セット

大丸福岡天神では、八女産の香り高い抹茶を贅沢に使用した「抹茶テリーヌ(フランボワーズピュレ入り)」と、紅茶の茶葉をじっくり漬け込んだ「紅茶テリーヌ(和栗ペースト入り)」の2本セットを販売します。





抹茶テリーヌ(フランボワーズピュレ入り)

八女産の香り高い抹茶を贅沢に使用した、濃厚でなめらかな抹茶テリーヌ。

ホワイトチョコレート、てんさい糖、バター、全卵を合わせ、低温でじっくりと焼き上げることで、抹茶の旨みとコクを最大限に引き出しました。

甘酸っぱいフランボワーズソースを忍ばせて、抹茶の深い味わいに鮮やかなアクセントをプラス、下層にはサブレを敷いています。サクッとした食感となめらかさのコントラストをお楽しみください。濃厚でありながら口どけは軽やか。一口ごとに抹茶の余韻が広がる、大人のためのお菓子です。





紅茶テリーヌ(和栗ペースト入り)

紅茶の茶葉をじっくりと漬け込み、やさしく香りを抽出した生地で仕上げた、なめらかでコクのある紅茶のテリーヌ。

ホワイトチョコレート、てんさい糖、バター、全卵を合わせ、低温で焼き上げることで、紅茶本来の芳醇な香りとまろやかな口どけを引き出しました。テリーヌの中には、熊本県産の和栗を使用した栗ペーストを忍ばせ、紅茶の風味に深みとやさしい甘さを添えています。下に敷いたサブレ生地のサクッとした食感が、なめらかなテリーヌと美しいコントラストを生み出します。香り、コク、食感が重なり合う、落ち着いた余韻を楽しむ大人のテリーヌです。





商品詳細

● 抹茶テリーヌ(フランボワーズピュレ入り)/紅茶テリーヌ(和栗ペースト入り) 2本セット 2,500円(税込)









★てんさい糖でじっくり煮込んだ「シトロネット」

糸島産レモンを使用し、てんさい糖でじっくりと煮込み、旨みと香りを閉じ込めたシトロネット。

ゆっくりと糖を含ませた後に丁寧に乾燥させることで、レモン本来の爽やかな酸味とほろ苦さ、奥行きのある甘さを引き出しました。仕上げにまろやかなミルクチョコレートでコーティング。噛むほどに広がるレモンの風味、チョコレートのコクが調和する一品です。手間ひまを惜しまず仕上げた、シンプルながら余韻の残るお菓子です。





商品詳細

● シトロネット 4個入 1,800円(税込)

● シトロネット 6個入 2,700円(税込)









★実演販売:炎が燃え上がる演出「青島みかんのスフィアフラム」

長崎・SAKAMOTO果樹園の完熟みかんを贅沢に使った、透明感のあるみかんのスフィアフラム。

中にはオレンジピューレとパッションフルーツピューレを合わせた、みずみずしくもキレのある酸味のソースを忍ばせました。サクッと香ばしいバタークッキーと、やさしい甘さの自家製バニラアイスを添え、仕上げにリキュールで火を灯し、チョコレートが燃え上がる幻想的な演出とともにご提供します。柑橘の瑞々しさ、冷と温、静と動が一皿の中で交差する、余韻まで楽しめるデザートです。





商品詳細

● 青島みかんのスフィアフラム ドリンクセット(大丸期間限定) 3,500円(税込)

※ドリンクはコーヒー、アールグレイティー、テ チベタンより1種類選択









【開催概要】

博多阪急「HAKATA HANKYU VALENTINE FESTA 2026」

● 開催期間 ： 2026年1月22日(木)～2月14日(土)

● 会場 ： 博多阪急8階 催場

● 限定販売商品： ルナサンドクッキー(糸島レモン)、シュー・オ・ショコラ(実演販売)

大丸福岡天神「大丸のバレンタイン『Discover Kyushu Chocolate』」

● 開催期間 ： 2026年1月28日(水)～2月14日(土)

● 会場 ： 大丸福岡天神 本館8階 催場

● 営業時間 ： 午前10時～午後7時 ※最終日(2月14日)は午後5時閉場

● 限定販売商品： シトロネット、抹茶テリーヌ・紅茶テリーヌ2本セット、青島みかんのスフィアフラム(実演販売)









【XXOCOAについて】

■体に、自然に優しいサスティナブルな素材でつくるチョコレートスイーツ

XXOCOAで使用する素材は、私たちの体にも優しく、自然にも、お菓子の原料である農産物の作り手にも優しいサスティナブルな素材を選定しています。チョコレートはオーガニック、フェアトレードの原料を使用しています。また、甜菜糖や太白胡麻油など体にやさしい素材も使用しています。





生チョコ





ボンボンショコラ





ボンボン10個入り





【会社概要】

■店舗概要

店舗名 ： XXOCOA(ショコア)

所在地 ： 〒810-0041 福岡市中央区大名1丁目8-38 DAIMYO 509 1F

URL ： https://xxocoa.com/

オンラインショップ： https://www.xxocoa-ec.com/

Instagram ： https://www.instagram.com/xxocoa_2020/

TEL ： 092-791-3233

営業時間 ： 11時～19時

アクセス ： 福岡市営地下鉄空港線 赤坂駅 徒歩で5分

西鉄天神大牟田線 西鉄福岡(天神)駅 徒歩で10分