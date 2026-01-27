COSWHEEL 2026年最新モデル「MIRAI Gシリーズ」Makuakeプロジェクト開始約1時間で500台を完売、現在は応援購入総額6,700万円を突破。

株式会社Acalie

次世代型製品を展開する株式会社Acalie（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛、以下 Acalie）は、電動モビリティブランド「COSWHEEL」の最新モデル「MIRAI Gシリーズ」を、2026年1月23日（金）12:00より応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始しました。本プロジェクトは、開始から約3日間で531名のサポーターから支持を集め、応援購入総額は6,700万円を突破しています。

▼応援購入サイトMakuake

https://www.makuake.com/project/mirai-g/

「MIRAI Gシリーズ」は、2026年モデルとして開発されたCOSWHEELの新型電動モビリティで、特定小型原付モデル「MIRAI G」と一般原付モデル「MIRAI GS」の2タイプを展開。新しいモビリティ区分への対応と、従来モデルと同等の走行性能・デザイン性を両立した最新モデルです。

2026年1月26日14時時点。保証期間延長キャンペーンを実施

本プロジェクトでは、Makuakeでの累計販売台数に応じて製品保証期間が延長されるキャンペーンを実施しています。通常1年間の製品保証に加え、プロジェクト全体の累計販売台数に応じて、以下の内容へ段階的に拡張されます。

・累計500台達成：保証期間 1年6ヶ月

・累計800台達成：保証期間 1年9ヶ月

・累計1,000台達成：保証期間 2年

応援購入が広がるほど、購入者全員に適用される保証内容が拡充される仕組みとなっています。本プロジェクトは2026年3月30日まで、製品のお届けは2026年7月末頃を予定しています。

※製造状況等により前後する場合があります。

カラー：マットブラック販売店向けプラン

本商品は、販売店様向けに6台セットでの提供も可能です。セット内容には、車体6台に加え、バイクカバーや販促物（チラシ／のぼり／ポスター）が含まれます。車種・カラーは「MIRAI G」「MIRAI GS」から自由に組み合わせてお選びいただけます。

カラー：クラシックグレーアフターサービス体制

株式会社Acalieは、他社に先駆けアフターサポートを重視しています。購入後も安心して利用いただけるよう、サポート体制は以下の三層で構築されています。

１.株式会社Acalie本社による専任体制

２.全国のCOSWHEEL提携店舗

３.全国の主要都市を拠点にした協力企業による出張修理

COSWHEEL提携店舗は現在も拡大中で、今後は大手チェーン店との連携に向けた取り組みを進め、全国各地でより充実したサポート体制の構築を目指しています。

COSWHEEL提携店舗一覧

https://coswheel.jp/dealer/

カラー：プラチナシルバープロジェクト概要

・プロジェクト名：累計10億円突破のCOSWHEEL、特定小型・一般原付 MIRAI G 始動。

・実施期間：2026年1月23日（金）12:00 ～ 2026年3月30日

・実施プラットフォーム：Makuake

・応援購入ページ：https://www.makuake.com/project/mirai-g/

・製品発送予定：2026年7月末頃

担当者コメント

セールスマネージャー 神田 一平

COSWHEEL MIRAI Gシリーズは、特定小型原付「MIRAI G」と一般原付「MIRAI GS」の2モデルを同時展開する最新電動モビリティです。プロジェクト開始から約1時間で応援購入総額5,000万円突破と、多くの注目を集めています。累計販売台数に応じた保証延長キャンペーンも実施中です。



本プロジェクトはMakuake史上ナンバーワンのプロジェクトを目指しており、ぜひご支援のほどよろしくお願いいたします。

株式会社Acalieについて

世界中の、まだ世に知られていない次世代型製品を通して、皆様に「ワクワク」をお届けしたい。株式会社Acalie（アカリエ）は、そんな想いのもと、電動モビリティとスマートプロダクトを中心に、次世代型製品を展開する企業です。

電動モビリティ分野では、ハイブランド「COSWHEEL」、エントリーブランド「RICHBIT」、ハイスペックモビリティブランド「EVEREST XING」を展開。またスマートプロダクト分野では、AIイヤホン「Zenchord」、スマートリング「RingConn」、スマートグラス「Even Realities」など、日常をより快適で豊かなものにする製品を取り扱っています。

「皆様の生活に彩りと豊かさを」というコンセプトのもと、製品・サービスを通じて、新しい体験価値をお届けしてまいります。

会社概要

・社名：株式会社Acalie

・本社所在地：愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階

・代表取締役：中友 孟涛

・設立：2017年11月

・HP：https://ali-jp.com/

▼モビリティ展開に関するお問い合わせ先

・法人 / 販売店様サポート

https://ali-jp.com/customer/

・個人ユーザー様サポート

https://ali-jp.com/support/