日本コンテンツとインドZ世代をつなぐ「Sugoiify」4月からの市場検証を目的とした概念実証(PoC)参加企業の募集を1/27より開始
Sugoiify Pvt. Ltd.(本社：ムンバイ、代表：ラチタ・サハ)は、日本のIPホルダーやブランドなどB to C企業を対象に、インドのZ世代を中心とした若年層市場における受容性を検証するために、デジタルプラットフォーム「Sugoiify(スゴイファイ)」を活用した概念実証(PoC)プログラムを4月～7月に行います。
今回はそのPoCへの参加企業募集を1月27日より開始しましたことをお知らせいたします。
Sugoiifyとは
■背景：拡大するインド若年層市場と日本IPの可能性
インドでは、Z世代・α世代を中心に、アニメ、マンガ、ゲーム、音楽など日本発コンテンツへの関心が高まっています。一方で、日本のコンテンツ企業にとっては、
・現地での実際の関心度
・ローカライズの有効性
・中長期展開に値する市場かどうか
を本格進出前に見極める手段が限られているという課題がありました。
Sugoiifyの特徴
■Sugoiify PoCプログラムの概要
Sugoiifyは現在開発中の、日本のコンテンツとインドのZ世代・α世代をつなぐデジタルプラットフォームです。
本PoCプログラムでは、Sugoiify上での限定的なコンテンツ露出とユーザー体験を通じて、「インドの若年層は、どのIPに、どのように反応するのか」をデータに基づいて検証します。
本プログラムは、短期的な収益化を目的とするものではなく、市場理解と判断材料の取得を目的とした検証フェーズとして設計されています。
PoCご参加後の展開
■PoCで検証できる主なポイント
参加企業は、以下の観点からインド市場の可能性を評価できます。
・IPやコンテンツに対する関心度・初期反応
・視聴・閲覧・参加などのエンゲージメント行動
・英語・ローカル言語による反応差(ローカライズシグナル)
・次の展開(拡張PoC・継続活用・オフライン連動)に向けた判断材料
PoC終了後には、簡易レポートを通じて、定量・定性的な結果を共有します。
■低リスクで参加できる実行モデル
本PoCプログラムは、日本企業の負担とリスクを最小限に抑える設計としています。
・初期投資や長期契約を前提としない検証参加
・IP権利の明確な帰属と尊重
・コンテンツはプレビュー・抜粋形式に限定
・必要に応じた即時停止・終了対応
また、参加IPを無断で外部PRや営業活動に使用することはありません。
■オンライン×現地知見による検証体制
Sugoiifyは、インドでの市場調査やマーケティング、イベント運営など日本企業のインド進出支援の実績を多数持つチームの知見を基盤とし、リアルな現地ファン理解とデジタル上の行動データを組み合わせた検証を行います。
これにより、日本のコンテンツ企業は、限定されたスコープの中で、実態に即したインサイトを取得することが可能です。
■今後の展開
本PoCは、インド市場理解の第一歩として位置づけられています。
得られた結果をもとに、参加企業は、
・追加検証(拡張PoC)
・デジタル上での継続的なファン育成
・イベントやリアル施策との連動
など、次の選択肢を柔軟に検討することができます。
■PoC参加企業募集について
・募集開始 ： 2026年1月27日
・実施期間(予定)： 2026年4月～7月(約90日間)
・対象 ： インド市場への展開を検討する日本のIP・ブランド企業
・募集枠 ： 限定(定員に達し次第終了)
・PoC詳細URL ： https://drive.google.com/file/d/1zvKIXSD7klKSeBGLdNsaFwLDcIq9auzy/view
Sugoiifyを活用した概念実証(PoC)への参加にご関心のある企業様は、2026年2月13日(金)までにお問い合わせください。
■Sugoiifyについて
Sugoiify(スゴイファイ)は、日本企業とインドのZ世代・α世代を中心とした若年層をつなぐ、開発中のコンシューマー向けデジタルプラットフォームです。
ファンダムエンゲージメントとデータに基づく検証を通じて、日本企業がインド市場を理解するための低リスクかつ実践的な市場検証環境を提供します。