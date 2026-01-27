医療法人弘仁会 志村病院とのシルバーパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、医療法人弘仁会 志村病院と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

シルバーパートナー契約内容

■内容

担架広告の掲出

■契約期間

2026年2月1日～2028年6月30日

医療法人弘仁会 志村病院 理事長 伊藤 道子 様 よりファン・サポーターの皆さまへ

この度，水戸ホーリーホックのＪ２優勝とＪ１昇格という歴史的快挙の機会にオフィシャルパートナー契約を締結し，サポーターの皆様とともにクラブを応援できることを大変嬉しく思います。

クラブビジョンにある「地域に根ざし，地域と歩み，地域に貢献し，地域とともに発展します」は，地域に密着した医療を通して健康と幸せへ結ぶという当院の理念とも重なります。

これからも，水戸ホーリーホックが地域に元気と活力を与え，そして子どもたちに夢や希望をもって挑戦できる勇気を与え続けられるよう心から応援いたします。

法人概要

■法人名

医療法人弘仁会

■所在地

茨城県水戸市五軒町1-5-11

■代表者

理事長 伊藤 道子

■事業内容

志村病院の運営

■URL

https://www.shimura-hospital.com/