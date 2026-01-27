学校法人栗本学園

名古屋商科大学は、名商大ビジネススクール 大阪校を拠点として活動を行っている、法人向け教育課程「実践逸品塾」の、2026年度（第18期）の参加者（企業）の募集を開始しました。

「実践逸品塾」とは、法人向けの教育課程として、1年間かけて自社の経営課題の正しい認識と解決ならび自社の発展を目的としたプロジェクト研究、講演会や良書会等への参加と、実践的なMBAのエッセンスを学ぶ「MBA単科課程」を人材育成としてご活用いただける研修です。

名商大ビジネススクール大阪校は、交通至便な大阪駅直結のグランフロント大阪に位置し、研修参加者の学習環境を整備しています。

2026年度（第18期）の活動計画は以下の通りです。

■ 2026年度（第18期）プロジェクト研究テーマ

「『両利きの経営』を実現する」

既存事業の深化（効率化・高度化）と、新たな価値創造への探索（イノベーション）を同時に進める「両利きの経営」は、多くの企業にとって重要性が認識されている一方、実践が難しい経営課題とされています。参加者は、自社の実情に即した経営課題を設定し、戦略と行動計画を具体化します。1年間を通じたプロジェクト研究により、「両立」を構想にとどめず、実行可能な経営の形として自社に落とし込むことを目指します。

■ プログラム後半の取り組み

プログラム後半には、海外研修を実施し、国際的な視点から経営やイノベーションについて学びます。また、3月には1年間の取り組みの集大成として成果発表会を開催し、参加企業の代表者や担当者を招き、各社の戦略と実践成果を共有します。

■ 研修実施要領

1．期間 2026年4月～2027年3月(途中入塾可）

2. 参加費・対象

【法人会員】150万円（年間・税別）原則として企業・組織による参加、1社（組織）3名まで参加可能

【個人会員A】60万円 （年間・分割）・・・すべてのプロジェクトに個人参加が可能

【個人会員B】40万円（年間・分割） ・・・良書会、全体会議、塾長講話に個人参加が可能

・継続の方は入塾時の参加費据え置き

3. 開催方法と会場

対面授業＊ 名古屋商科大学ビジネススクール大阪校（大阪駅直結 グランフロント大阪）

オンライン授業 Zoom接続

＊対面授業は、名古屋校、東京校で開催することもあります。

4. その他

プロジェクト研究等への参加に加え、 オンラインで開講しているMBA単科（土日2日間で1科目完結）を年間最大6科目まで受講（1社あたり） できます。

詳細と参加申込方法は https://mba.nucba.ac.jp/project/#heading-1(https://mba.nucba.ac.jp/project/#heading-1) をご参照ください。





■名商大ビジネススクールについて

土日のみでMBAを取得可能な教育課程（日本語・英語）をはじめ、税理士養成課程など、社会人を対象とした実践的なケースメソッドによる経営教育を展開。三大国際認証（AACSB、AMBA、EQUIS）を全て取得した国内唯一のトリプルクラウン校として、世界標準の経営教育を東京、大阪、名古屋で実施。世界のトップビジネススクールで構成するPIMの正会員かつ、MBAに関する世界三大ランキングとして知られるQSとFTより国内第1位と評価されています。