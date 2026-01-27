【映画に登場する料理を食べながら映画鑑賞】クレーム・ブリュレでパリ気分。映画『アメリ』に登場する、あの名シーンの味を映画とともに楽しむ特別な夜。
冬の冷たい空気が澄みわたる2月の町田の夜。やさしい灯りに包まれたカフェ・レストランに、映画の世界を味わう特別な時間が広がります。
今回の上映作品は、パリ・モンマルトルを舞台に、日常の中にある“小さな幸せ”を集めて生きる女性を描いた映画『アメリ』。
映画冒頭に登場する、クレーム・ブリュレの表面をスプーンで割るあの名シーンをはじめ、作品の世界観に寄り添った料理を、コース仕立てでご提供します。
前菜には、町田野菜を使用したやさしい味わいのポタージュと、生ハムを添えたプレート、こがさかベイクのパンをご用意。
メインには、フランス・ブルゴーニュ地方の郷土料理ブフ・ブルギニョン（牛肉の赤ワイン煮込み）をご提供。赤ワインでじっくりと煮込んだ牛肉は、口の中でほろりとほどけ、深いコクと香りが広がる、フランス家庭料理を代表する一皿です。
デザートには、映画を象徴するスイーツ クレーム・ブリュレと、香り高い薬師ブレンドコーヒーをご用意。
表面をスプーンで割るあの瞬間とともに、映画の余韻をゆっくりとお楽しみください。
舞台はフランス・パリ。内気で空想好きな女性アメリは、ある出来事をきっかけに「人を幸せにすること」に喜びを見出していく。
街の人々とのささやかな交流を通して、やがて自分自身の幸せにも向き合っていく物語です。
監督はジャン＝ピエール・ジュネ。
音楽、美術、色彩すべてが印象的な、世界中で愛され続けるフランス映画の名作です。
（製作：2001年 フランス／上映時間：122分）
(C)2001 UGC IMAGES-TAPIOCA FILM-FRANCE 3 CINEMA-MMC INDEPENDENT-Tous droits reserves
【開催概要】
日時：2026年2月27日（金）
19:00～21:00（受付：18:30～）
※要予約 ※上映映画の鑑賞は無料
参加費：1名 \4,500（税込）
スペシャルコース内容
・町田野菜を使用した前菜プレート（ポタージュ）
・ブフ・ブルギニョン（牛肉の赤ワイン煮込み／フランス郷土料理）
・クレーム・ブリュレ（デザート）
・武相ブレンド（珈琲）
※食材が変更になる場合があります。ご了承ください。
※ドリンクは別途料金にてご注文いただけます。
場所：町田薬師池公園 四季彩の杜 西園
カフェ・レストラン「44APARTMENT 薬師池店」
〒194-0032 東京都町田市本町田3105
お問合せ：042-860-6956（8:00～19:00）
イベントページ：
https://www.kwg-waiwai.com/44薬師池-おいしい映画館-20260227(https://www.kwg-waiwai.com/44%E8%96%AC%E5%B8%AB%E6%B1%A0-%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%97%E3%81%84%E6%98%A0%E7%94%BB%E9%A4%A8-20260227)
主催：NEST Machida
https://shikisainomori-nishien.com