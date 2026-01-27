【映画に登場する料理を食べながら映画鑑賞】クレーム・ブリュレでパリ気分。映画『アメリ』に登場する、あの名シーンの味を映画とともに楽しむ特別な夜。

株式会社キープ・ウィルダイニング

冬の冷たい空気が澄みわたる2月の町田の夜。やさしい灯りに包まれたカフェ・レストランに、映画の世界を味わう特別な時間が広がります。

今回の上映作品は、パリ・モンマルトルを舞台に、日常の中にある“小さな幸せ”を集めて生きる女性を描いた映画『アメリ』。

映画冒頭に登場する、クレーム・ブリュレの表面をスプーンで割るあの名シーンをはじめ、作品の世界観に寄り添った料理を、コース仕立てでご提供します。

前菜には、町田野菜を使用したやさしい味わいのポタージュと、生ハムを添えたプレート、こがさかベイクのパンをご用意。

メインには、フランス・ブルゴーニュ地方の郷土料理ブフ・ブルギニョン（牛肉の赤ワイン煮込み）をご提供。赤ワインでじっくりと煮込んだ牛肉は、口の中でほろりとほどけ、深いコクと香りが広がる、フランス家庭料理を代表する一皿です。

デザートには、映画を象徴するスイーツ クレーム・ブリュレと、香り高い薬師ブレンドコーヒーをご用意。

表面をスプーンで割るあの瞬間とともに、映画の余韻をゆっくりとお楽しみください。

舞台はフランス・パリ。内気で空想好きな女性アメリは、ある出来事をきっかけに「人を幸せにすること」に喜びを見出していく。

街の人々とのささやかな交流を通して、やがて自分自身の幸せにも向き合っていく物語です。

監督はジャン＝ピエール・ジュネ。

音楽、美術、色彩すべてが印象的な、世界中で愛され続けるフランス映画の名作です。

（製作：2001年 フランス／上映時間：122分）(C)2001 UGC IMAGES-TAPIOCA FILM-FRANCE 3 CINEMA-MMC INDEPENDENT-Tous droits reserves

【開催概要】

日時：2026年2月27日（金）

19:00～21:00（受付：18:30～）

※要予約 ※上映映画の鑑賞は無料

参加費：1名 \4,500（税込）

スペシャルコース内容

・町田野菜を使用した前菜プレート（ポタージュ）

・ブフ・ブルギニョン（牛肉の赤ワイン煮込み／フランス郷土料理）

・クレーム・ブリュレ（デザート）

・武相ブレンド（珈琲）

※食材が変更になる場合があります。ご了承ください。

※ドリンクは別途料金にてご注文いただけます。

場所：町田薬師池公園 四季彩の杜 西園

カフェ・レストラン「44APARTMENT 薬師池店」

〒194-0032 東京都町田市本町田3105

お問合せ：042-860-6956（8:00～19:00）

イベントページ：

https://www.kwg-waiwai.com/44薬師池-おいしい映画館-20260227(https://www.kwg-waiwai.com/44%E8%96%AC%E5%B8%AB%E6%B1%A0-%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%97%E3%81%84%E6%98%A0%E7%94%BB%E9%A4%A8-20260227)

主催：NEST Machida

https://shikisainomori-nishien.com