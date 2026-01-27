SENTAN Pharma、１５年を超えるナノ粒子化技術を応用”腸内環境サポートサプリメント”「玄米ポリフェノールプレミアム」誕生

株式会社SENTAN Pharma

株式会社SENTAN Pharma（福岡県福岡市、松原 正東 代表取締役）は、"腸内環境のサポート”に最適な玄米サプリの新ブランド「玄米ポリフェノールプレミアム」が誕生したことをお知らせします。「玄米ポリフェノールプレミアム」は、玄米に含まれる有効成分に関する10年を超える研究ノウハウを活かし、独自のナノ粒子化技術により「ナノ化玄米胚芽抽出エキス」を配合した”腸内環境をサポートする”サプリメントです。第1弾として、特許取得食品の4種を2026年1月23日よりSENTAN Pharmaオンラインショップにて発売します。

- 開発の背景

当社が実施した、10～50代に向けたここ数年の食生活に関する調査では、「効果・効能」や「成分」を重視するようになった、と感じている方が多いことがわかり、これまで以上に原材料やエビデンスへの期待が寄せられている兆しが見えてきました。加えて近年、美容への関心が高まるとともに、インナーケアへの興味も広がり、中でも”腸活”に注目が集まりつつあります。そこで、当社が長年培ってきた独自のナノ化技術を食品へ応用し「玄米ポリフェノールプレミアム」が誕生しました。

- 「玄米ポリフェノールプレミアム」商品特徴

当社のナノ粒子製剤研究のノウハウを活かし、またコストパフォーマンスをも追及した「玄米ポリフェノールプレミアム」は、玄米の栄養を豊富に含んだ「玄米胚芽抽出エキス」を独自製法でナノ化したサプリメントです。 ナノサイズにする事で、玄米に含まれる健康成分をの吸収率が向上し、効率良く健康を手に入れることができるようになりました。

- 「玄米ポリフェノールプレミアム」商品詳細

「玄米ポリフェノールプレミアム」には、顆粒タイプ、錠剤タイプの２種類があります。どちらにも、当社独自のナノ化技術を使った「玄米胚芽抽出エキス」が同量含まれています。ナノ化する前の「玄米胚芽抽出エキス」は、水に溶けずサプリメントとして摂取しても身体へ殆ど吸収されませんが、ナノ化する事で水に溶けるようになり身体への吸収効率が格段に上がりました。

ほんのり甘い顆粒タイプ、持ち歩きに便利な錠剤タイプ、あなたのライフスタイルに合わせてお好きな方をお選びください。お試し7日分もございます。

＜玄米ポリフェノールプレミアム 顆粒タイプ＞

商品名・・玄米ポリフェノールプレミアム 30日分

内容量・・30本（約1ヶ月分）

価格・・・5,800円（税込）

製造国・・日本

商品名・・玄米ポリフェノールプレミアム 7日分

内容量・・7本（約1週間分）

価格・・・1,400円（税込）

製造国・・日本

＜玄米ポリフェノールプレミアム 錠剤タイプ＞

商品名・・玄米ポリフェノールプレミアム 錠剤 30日分

内容量・・30粒（約1ヶ月分）

価格・・・3,900円（税込）

製造国・・日本

商品名・・・玄米ポリフェノールプレミアム 錠剤 7日分

内容量・・・7粒（約1週間分）

価格・・・・1,080円（税込）

製造国・・・日本

＜株式会社SENTAN Pharma について＞

SENTAN Pharmaは独自のナノ・マイクロ粒子化の基盤技術である「SENTANプラットフォーム」を軸に、医薬品をはじめ、健康食品「玄米フーディクル」や畜水産飼料「ハイガンマオリザミール」など、幅広い分野に事業を展開し、微粒子化によって社会環境をより良くする事を目指している。 https://www.sentan.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社SENTAN Pharma E-mail： hm@sentan.co.jp

