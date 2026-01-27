縦長の音楽、求む。シングルCDの祭典【短冊CDの日】が、参加作品の募集を開始！

短冊CDの日 運営事務局

シングルCDの祭典『短冊CDの日』を、7月7日に全国のCDショップで開催します。

開催に向け、1月27日より参加作品の募集を開始しました。



メジャーレーベル、インディペンデントレーベル、個人・法人問わず、どなたでもご参加いただけます。配信全盛の現代だからこそ、1曲1曲じっくり聴いてもらいたい音楽を、シングルCDとして発売しませんか？

シングルCDの祭典『短冊CDの日』を、今年も7月7日に全国のCDショップで開催します。

短冊CDとは、1990年代に大流行した8cmシングルCDの別の呼び名で、縦長のパッケージが「七夕飾りの短冊」に似ていることに由来しています。近年、平成レトロのアイテムの1つとして、SNSを中心に若い世代からも注目を集めています。



短冊CDの日は、当時と同じ縦長のパッケージで音楽作品を一斉にリリースし、そのアーティストの活動とCDショップを盛り上げていこうというイベントです。



全国のタワーレコードやディスクユニオンをはじめ、各地のCDショップに特設コーナーを設けていただき、過去3回の開催で約140作品が発売されました。

1月27日より、今年の参加作品の募集を開始しました。

このイベントには、メジャーレーベル、インディペンデントレーベル、個人で活動されている方、一般企業の方も、ご参加いただけます。

例えばこんな作品はいかがでしょうか？

● 最新曲・未発表曲

● 発売から30周年や35周年を迎える、当時のシングルCDの復刻

● レコードやカセットだけでリリースした作品

● 配信だけでリリースした作品

● リリースしていない貴重なライブ音源

● 会社の社歌や、スポーツチームの応援ソング

● ラジオ番組から生まれたラジオドラマ



などなど…

1990年代はCDが一番売れた時代ということもあり、ありとあらゆる作品が短冊CDの形状で発売されました。中には「こんなのも発売されたの？」「え、この人もCD出してたの？」というような作品も。



当時と同じような、ジャンルにとらわれない、自由な発想の作品をお待ちしています。今年の七夕も、魅力溢れる作品に出逢えますことを楽しみにしております。

募集要項や作品のエントリーはこちら

https://tanzaku-day.jp/entry/



本イベントに関するお問い合わせはこちら

https://tanzaku-day.jp/#contact

■これまでの参加作品

短冊CDの日は、2023年に初めて開催しました。様々なアーティストの新譜が一斉にリリースされると同時に、往年の名曲の復刻や初めて短冊CD化される作品もありました。

これまでに、1995年に発売され累計売上230万枚のH Jungle with t『WOW WAR TONIGHT ～時には起こせよムーヴメント～』や、1997年のフジテレビ系月9ドラマ『ラブジェネレーション』の主題歌として大ヒットを記録した大滝詠一『幸せな結末』などが復刻されました。

高中正義『スイートアグネス / トーキョーレギー』は復刻ではなく、1976年にレコードでリリースされたデビューシングルが、初めて短冊CD化されました。

また『Eiichi Ohtaki's NIAGARA 50th Odyssey Remix EP』は、大滝詠一の名曲をCorneliusやスチャダラパーなど、日本の音楽シーンを代表する幅広い世代のアーティストが参加したリミックス企画の作品で、「大滝詠一ナイアガラ・レコード50周年」の記念としてリリースされました。



これらのメジャーレーベルの作品以外に、インディペンデントレーベルや個人レーベルの作品も含め、過去3回の開催で約140作品が発売されました。

■販売店舗

全国各地のタワーレコードやディスクユニオンを中心に、短冊CDの日の特設コーナーが設けられました。参加作品がまとめて展開されることで訴求効果が高まり、お目当ての作品以外も手に取ってもらうきっかけになりました。



今年参加してくださる作品も、各ショップにて展開予定です。

短冊CDの日の参加作品を店頭で展開してくださる販売店様も募集しております。

お気軽にご連絡ください → https://tanzaku-day.jp/#contact

■イベント開始の背景

本イベントの主催・運営は、インディペンデントレーベルや個人向けにCD制作サービスを展開する『プレスミー(https://cdpress.me/)』(代表:木田亮介)です。



サービスを始めて13年が経った2022年の5月頃。「なにか面白いことをしたいな…」と考えていたときに、当時と同じ形状で8cmシングルCDを作れるプランを思いつき、同7月から開始しました。どれほどの需要があるか分からないなかでのスタートでしたが、想像以上の反響をいただき、約3年半が経った2026年1月時点で300以上の作品のご依頼をいただきました。

https://cdpress.me/tanzaku-cd/

作品は様々で、バンドやシンガーソングライター、アイドルもあれば、ゲーム音楽のサントラやアニメ映画の挿入歌、ジャズやフュージョンなども。また、販売用だけではなく、企業のノベルティなどもあります。



1990年代の懐かしさと平成レトロの盛り上がり、「え、今でも作れるの！？」という驚きもあり、ご依頼をいただく機会が増えたように感じています。



このような反響と共に、「短冊CDでもレコードの日のようなイベントをやってみてはどうか」というお声をいただくことが増え、2023年7月よりイベントを開始しました。

■ご注意事項

作品のエントリーに関して、申込費用や参加費用は不要です。

ただし、下記については、レーベル様(個人の方はご自身)でご負担いただくことになります。

【1】音源制作費用(レコーディングやマスタリングなどの費用)

【2】パッケージや盤面のデザイン制作費用

【3】短冊CDの制作費用(CDプレス,印刷,包装などの費用)

上記【3】について

短冊CD(8cmシングルCD)は『プレスミー(https://cdpress.me/tanzaku-cd/)』にて、100枚から制作可能です。ご参加いただける方向けのキャンペーン価格もご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。パッケージのサンプルも無償で取り寄せ可能(https://cdpress.me/#contact)です。

ただし、プレスミーでの制作は必須ではないので、普段利用されている工場や業者様で制作していただいても問題ございません。

上記【1】【2】について

短冊CDの日やプレスミーでは、音源制作やデザイン制作の代行は承っておりません。レーベル様で手配していただき、制作をお願いします。

店舗での販売に際して

CDショップで販売するには、専門の流通業者(ディストリビューター)に委託し、各店舗に卸していただく必要がございます。普段利用されている流通業者がある場合は、そちらを利用されても問題ございません。もしお付き合いのある流通業者がない場合は、株式会社ブリッジ(https://bridge-inc.net/?mode=f5)をご紹介いたします。

その他、エントリーに際してご不明点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

募集要項や作品のエントリーはこちら

https://tanzaku-day.jp/entry/



本イベントに関するお問い合わせはこちら

https://tanzaku-day.jp/#contact

短冊CDの日 2026

日程：2026年7月7日(火・七夕)

ＨＰ：https://tanzaku-day.jp

主催：こだわりのCD制作 プレスミー(http://cdpress.me/)

協力：タワーレコード(https://tower.jp/) , ディスクユニオン(https://diskunion.net/) , 全国各地のCDショップ , 流通会社各社