CockPitホールディングス、事業フェーズ拡大に伴い本社移転

株式会社CockPitホールディングス

株式会社CockPitホールディングス（本社：東京都、代表取締役：鯰江 純樹）は、グループ全体の事業拡大および組織成長に伴い、2026年1月26日に本社オフィスを移転したことをお知らせいたします。

本移転は、単なる拠点変更ではなく、当社が掲げるパーパス「1億2,000万人の月曜日を豊かに」を、より高い実行力で推進していくための戦略的な経営基盤整備の一環です。

■ オフィス移転の背景

CockPitホールディングスはHR領域を中心に事業を展開する中で、事業フェーズの進化を重ねてきました。

創業期はToC事業を主軸に成長。その後、ベンチャー企業を中心とした法人様の支援へと領域を拡張し、個人と企業の双方に向き合う事業基盤を築いてきました。そして現在、当社は次のステージへと進んでおります。

これまで培ってきたToC・ベンチャー企業向け支援の継続は当然のこと、既存事業で得た一次情報を活かし、より規模の大きな企業や、長期的な事業基盤を持つ企業の潜在的な課題解決を本格化させるフェーズへと移行しております。この事業ポートフォリオの進化は、当社の役割が「支援する会社」から「企業の経営基盤に関わるパートナー」へと広がっていることを意味します。

また、それに伴い、環境整備の重要性が一層高まっております。

・対外的な発信力

・パートナー企業との関係構築の質

・企業ブランディングの強化

・グループ各事業の連携強化および意思決定スピードの向上

・昨年のM&A2件のPMI推進環境

・事業拡大（今期年商15億円、来期年商25億円計画）に伴う人員増加への対応

といった背景を踏まえ、今回のオフィス移転を実施いたしました。

外観住友不動産田町ビル1階

■ 代表コメント

株式会社CockPitホールディングス 代表取締役 鯰江 純樹

「我々はこれまで、パーパスである『1億2,000万人の月曜日を豊かに』の実現を目指し、事業と組織の両面から仕組みづくりを進めてきました。今回の移転は単なるオフィスの拡張ではなく、CockPitホールディングスの『HR業界に問いを』というミッションを形にするための基盤整備です。

事業フェーズが進化し、より多様な企業との取り組みが広がる中で、組織の創造性や意思決定の質を高める環境は、企業としての競争力そのものになると考えています。この新たな拠点から、働くことの価値を更新する挑戦を続けてまいります。」

■ 新オフィスコンセプト

新オフィスは、事業成長と組織進化を支える「経営資産」として設計されています。

・グループ横断のコラボレーション促進

事業や役割の垣根を越えた自然な対話が生まれる空間設計

・集中と創造の最適なバランス

個の思考を深めるエリアと、チームで価値を生むエリアを明確に切り分け

・バリューの体現

「カッコよくセクシーに生きる（＝魅力的に生きる）」という価値観を空間体験として表現

オフィスそのものが、社員一人ひとりの行動と意思決定の質を高める場となることを目指しています。

フリースペースAフリースペースB

■ 今後の展望

今回のオフィス移転を契機に、CockPitホールディングスは以下をさらに加速して参ります。



・グループ各事業の成長とシナジー創出

・大手企業を含む多様なパートナーとの取り組み強化

・新規プロダクト,および新サービスの開発

・求職者・企業・パートナー企業との接点の高度化



「働くこと」を、人生を縛るものではなく、人生を豊かにする選択肢へ。

その挑戦を、この新たな拠点から継続してまいります。

■ 新オフィス概要

・所在地：東京都港区芝浦3丁目12番7号 住友不動産田町ビル3F

・アクセス：JR線「田町駅」徒歩4分

・業務開始日：2026年1月26日

■株式会社CockPitホールディングス 会社概要

社名：株式会社CockPitホールディングス https://cockpit-tokyo.com/

会社所在地 ：〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目12番7号 住友不動産田町ビル3F

電話番号：03-6665-8866

設立年月日 ：令和元年5月1日

資本金：4,500万円

代表取締役： 鯰江純樹

取締役： 竹内 解

事業内容 ：人材紹介事業/セールスHR事業/人材紹介立ち上げ支援事業/労働者派遣事業

【本件に関する報道関係者からの問い合わせ先】

株式会社CockPitホールディングス 広報担当 横山愛華

Tel：03-6665-8866／E-mail：cockpit-yokoyama.a@cock-pit.co.jp