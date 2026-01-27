犬猫生活の「往診クリニック」ペット共生型レジデンス「FLUFFY」と連携を開始

犬猫生活株式会社

「すべての動物とその家族の幸せな生活のために」を理念にペットケア事業を展開する犬猫生活株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：佐藤淳）が運営する「犬猫生活 往診クリニック」と、株式会社プロフィッツ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中慎一郎）が展開するペット共生型賃貸レジデンス「FLUFFY（フラッフィー）」は、2026年1月より、FLUFFYの入居者向けサービスで連携を開始しました。

今回の連携により、FLUFFYの2物件（日本橋浜町・西早稲田）の入居者は、「犬猫生活 往診クリニック」が提供する健康診断や予防接種などの往診サービスを優待価格で受けることが可能となります。

■提携の背景と目的

日本の犬猫の平均寿命は延び、また、ペットの家族化が進む中、愛犬・愛猫になるべく長い間健康でいてほしいという飼い主の願い、ペットの健康寿命への関心は高まっています。



一方で、健康診断（血液検査含む）を1年に1回以上定期的に受診している割合は、犬で約51％、猫で約32％（※1）と、まだ十分に高くありません。持病がない犬猫に限ると、犬で約44%、猫で約28%（※2）と、さらに受診率は低くなります。健康診断の受診が進まない背景には、外出自体がペットのストレスになる、費用が高い・分かりにくい、飼い主自身の高齢化など、様々な理由があります。

犬猫生活では、通院が困難なペットや飼い主、病院が苦手で通院がストレスになってしまうペットにとって病院にかかるハードルを下げるため、2023年12月より、予防医療に特化した往診サービス「犬猫生活 往診クリニック」を展開しています。

今回のFLUFFYとの連携を通じて、これまで以上に飼い主にとって往診サービスが使いやすく身近なものになることを目指し、今回の連携に至りました。

今回の連携を皮切りに、ペット共生住宅とのネットワークを強化し、飼い主にとって予防医療をさらに身近で取り組みやすいものにしていきます。

※1、2 当社調べ 調査方法： web調査、調査期間： 2023年11月21日～23日、調査対象：当社会員、有効サンプル数：犬の飼い主さま496名、猫の飼い主さま679名

利用者のご自宅での往診の様子

■「FLUFFY」入居者限定 特典内容

対象物件の入居者は、「犬猫生活 往診クリニック」の健康診断や予防接種などのサービスの一部を優待価格でご利用いただけます。



＜対象物件＞

FLUFFY日本橋浜町

東京都中央区日本橋浜町1-9-2

https://wfluffy.com/properties/nihonbashi-hamacho/

FLUFFY西早稲田

東京都新宿区西早稲田1-17-3

https://wfluffy.com/properties/nishiwaseda/

■「犬猫生活 往診クリニック」について

動物病院への通院ハードルが高いわんちゃんや猫ちゃんの受け皿になることを目指し、往診の形態で、健康診断やワクチン接種など予防医療のみを提供するクリニックです。2023年12月に提供を開始しました。サービスサイト : https://clinic.inuneko-seikatsu.co.jp/



＜サービス概要＞

・往診時間 : 10:00～19:00 （最終受付18:00）

・サービス提供エリア : 東京都全域

・メニュー：健康診断をベースに、ワクチン接種やマイクロチップ装着、歯周病リスク検査などのオプションを付けられます。

・費用：サービスサイトに詳細記載

＜サービスの特徴＞

・特徴1：多頭飼いや高齢などの通院できない犬猫も通いやすい往診スタイル

獣医師が自宅に往診し、できる限りストレスをかけないよう、普段と変わらない環境で診察が可能です。往診の形態は、多頭飼いや高齢などの犬猫はもちろん、特に外出が苦手な猫ちゃんと相性が良いサービスです。

・特徴2：健康診断やワクチン接種など、予防医療に特化

健康診断やワクチン接種など予防医療に特化しています。緊急度が低いために、通院ハードルが高い場合に後回しになりがちな健康診断やワクチン接種を、より負担少なく受けていただけます。



・特徴3：24時間Web予約受付中！待ち時間ゼロで負担を最小化

24時間Web予約を受け付けており、待ち時間なく、予約した時間から最大30分程度で診察が完了します。いつもと変わらない環境で、待ち時間も発生しないことで、犬や猫、飼い主に負担の少ない予防医療の提供を実現します。

■「FLUFFY」について

プロフィッツのペット共生型レジデンス「FLUFFY」は、ペット飼育が可能なだけでなく、ペット専用設備を備え、外部パートナーと協業し、獣医師等への24時間相談サービスにより、ペットと居住者が安心して快適に住める環境を提供しています。

FLUFFYサイト：https://wfluffy.com/

■犬猫生活株式会社について



「すべての動物とその家族の幸せな生活のために」を理念に、国産・無添加（※3）のプレミアムペットフードの販売や往診クリニックなどのペットケア事業を展開しています。犬猫生活ブランドのフード（おやつやサプリメントを含む）は、2025年9月に累計の販売実績9,000万食（※4）を突破しております。

また、犬猫の動物福祉の向上を目指し、3つのゼロ（収容ゼロ、殺処分ゼロ、不適切飼育環境ゼロ）を掲げる動物福祉財団を設立し、利益の20%を継続寄付し続けることで犬猫に関する社会問題を解決し、日本全体の動物福祉の向上を目指しています。犬猫生活福祉財団では、群馬県前橋市で自営のシェルターと不妊去勢専門病院を、吉岡町のジョイホンパーク吉岡内に「犬猫タウン 吉岡 にゃんこシェルター」を運営しております。今後は不足している全国各地にシェルターを展開する予定です。

今後は企業理念の実現に向け、食だけにとどまらず、ペットケアにおいて飼い主さま、犬猫のために私たちができることを追及していきたいと考えています。

※3 無添加：保存料、香料、着色料不使用

※4 2025年10月末日までの犬猫生活ブランド累計販売食数。ドッグフードは1食45g換算（成犬4kgの1日の目安量。1日2食換算）、キャットフードは1食36g換算（成猫4kgの1日の目安量。1日2食換算）、手作りごはんは1食188g換算（成犬4kgの1日の目安量。1日2食換算）、サプリメントは1食1袋換算

＜会社概要＞

会社名 ： 犬猫生活株式会社

代表者 ： 代表取締役 佐藤 淳

所在地 ： 〒162-0826 東京都新宿区市谷船河原町9-1 NBCアネックス市谷ビル6F

設立 ： 2018年5月30日

資本金 ：1億9,828万円(資本準備金含む)

URL ： https://inuneko-seikatsu.co.jp/

■株式会社プロフィッツについて



東京都心を中心に、オフィス・住宅・ホテル等へのユニークな投資機会を創出・運用。不動産を本業としない企業や個人には、経営課題を起点とした企業不動産戦略（CRE）と最適なアドバイザリーを提供。日本初の保育園特化型ファンドの組成など、社会課題への投資にも注力。運用資産（AUM）は1,410億円 （2025年12月末時点）。



代表： 代表取締役社長 田中 慎一郎

住所： 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル9F

URL： https://profitz.jp/