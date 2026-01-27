「オトロン」が千葉ロッテマリーンズを応援！3月18日、ZOZOマリンスタジアムにて冠協賛試合の開催が決定

オトロンカーズ株式会社

千葉店を本店とし、関東・東北・中部に展開する自社ローン専門中古車販売店「オトロン」を運営するオトロンカーズ株式会社（本社：東京都新宿区西新宿、代表取締役社長：吉武 誠一、以下「オトロン」）は、オフィシャルスポンサーを務めるプロ野球チーム「千葉ロッテマリーンズ」の冠協賛試合を、2026年3月18日(水)にZOZOマリンスタジアムにて開催することをお知らせいたします。

当日は、ご来場いただいたファンの皆様に楽しんでいただけるイベントやプロモーションを実施する予定です。

●社会課題に向き合い、“再起のきっかけ”を提供

オトロンは「何度でも挑戦できる社会をつくる」というミッションのもと、過去の信用情報に関する失敗などにより、ローンの審査に不安がある方でも利用可能な独自ローンを展開しています。車を通じて前を向いて歩もうとする人に寄り添い、生活の向上をサポートしてまいりました。

千葉県に本店を構える当社は、地域に根差し、多くのファンに愛される千葉ロッテマリーンズの姿勢に共感し、スポンサー契約を締結しております。今回の冠協賛試合を通じて、ファンの皆様とともにチームを全力で応援するとともに、地域社会の活性化に貢献してまいります。

●開催概要

・日程：2026年3月18日(水) 試合開始 13：00

・対戦カード：千葉ロッテマリーンズ VS 阪神タイガース

・会場：ZOZOマリンスタジアム(千葉県千葉市美浜区美浜1)

●オトロンカーズ株式会社 概要

審査通過率95％で誰でもクルマがローンで買える自社ローンを提供しています。

累計販売台数は31,000台突破、今後も各地に出店を計画しております。

・会社名：オトロンカーズ株式会社（オートバックスセブングループ）

・代表者：代表取締役社長 吉武 誠一

・所在地：東京都新宿区西新宿3-5-1 新宿セントランドビル（本社）

・設立年月日：2012年8月

・コーポレートサイト：https://corp.otoron.jp/

・サービスサイト：https://www.otoron.jp/

・事業内容：独自審査の自社ローンによる中古車販売事業