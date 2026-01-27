「FANDOM AGENT」オリジナルテーマソング制作とSpotify広告配信のセットプランを提供開始

株式会社Minto

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛）の広告プロデュースチーム「FANDOM AGENT（ファンダムエージェント）」は、世界最大級のオーディオストリーミングサービス「Spotify」において、ブランド専用のオリジナルテーマソングを制作し、Spotifyでの広告配信までを一括で行う「Spotify音声広告パッケージ」の提供を開始いたしました。

音声広告の価値とSpotifyの特徴

動画広告の普及に伴い「広告をスキップする」ことが一般化する中で、耳に直接届ける「音声広告」が、新しい認知形成の手法として注目されています。

なかでもSpotifyの音声広告は、平均完全聴取率が極めて高く、ブランド想起や関心・購買意欲の促進において高い成果が期待できます。音声広告はユーザーの視覚を奪わないため、移動中や作業中といった「ながら聴き」のシーン（モーメント）に自然に溶け込み、ユーザーにストレスを与えず深いブランド体験を届けることが可能です。

「Spotify音声広告パッケージ」概要

本プランは、ブランド専用のオリジナルテーマソング制作と、Spotifyでの広告配信をセットにしたソリューションです。

「Spotify音声広告パッケージ」3つの強み- インディーズミュージシャンの起用により、低コストでの楽曲制作を実現：独自のクリエイターネットワークを活用し、SNSやストリーミングシーンで支持を集めるインディーズミュージシャンと連携。従来は高額だった「アーティストによるタイアップ楽曲制作」を、広告配信費用（50万円～）を含むプラン価格（150万円～）でご提供いたします。- ブランドイメージに最適化したアーティストアサイン＆楽曲制作：多様なジャンルのアーティストの中から、ブランドの世界観に最も合致するクリエイターをアサイン。ブランドメッセージをアーティスト独自の感性で「歌」へと昇華させることで、AI音声や既成曲にはない情緒的なつながりを生み出し、リスナーの記憶に深く残る広告体験を創出します。- アニメーションMV制作と動画広告配信への展開（オプション）：- 音声広告に留まらず、視覚的なアプローチを強化したい企業向けに、オリジナルアニメーションを用いたミュージックビデオ（MV）制作オプションをご用意。制作したMVは、Spotifyの動画広告枠に加え、各SNSへの展開も可能です。（※）「音」と「映像」を掛け合わせることで、より立体的でリッチなブランド体験を提供します。（※）事前にクリエイターへの相談が必須となります。

本パッケージに関するお問い合わせ

本パッケージにご興味をお持ちの広告主様、広告会社の皆様は、是非下記リンクより資料請求・お問い合わせください。

資料ダウンロードはこちら：https://fandomagent.minto-inc.jp/knowledge/KutwnBfL

「FANDOM AGENT」について

「FANDOM AGENT」は、広告主とファンダムを繋ぐ広告プロデュースチームです。以下の3つの強みを軸に、企業のブランド成果とファンからの熱狂的な共感を両立させるプロモーションを実現いたします。

- 企画力IPを定性・定量両面から分析し、ターゲットに響く最適なコミュニケーションを企画・設計いたします。- オタク力多様な作品を愛する"オタク"社員が多数在籍。ファンコミュニティの「語られ方」まで理解し、熱狂的な共感を呼ぶ面白い企画を立案します。- ネットワーク主要コンテンツホルダーとの強固な連携と4,000件以上の実績を保有。権利を尊重し、ターゲットに深く響く実現性の高いIP活用をご提案いたします。

IPやエンタメコンテンツを活用したプロモーションにご興味のあるご担当者様は、以下よりお問い合わせください。

【「FANDOM AGENT」へのお問い合わせ】

https://fandomagent.minto-inc.jp/contact

株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博

HP： https://minto-inc.jp/

お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/