【新高校3年生向け】ルークス志塾が2026年度 東北大学AOIII期入試 振り返り解説イベントを開催！

総合型選抜（AO入試）専門塾「Loohcs志塾 仙台校」は、新高校3年生を対象としたオンライン解説イベント「2026年度 東北大学AOIII期入試 振り返り解説イベント」を開催いたします。

本イベントでは、2026年度東北大学AOIII期入試を実際に受験した受験生へのアンケート結果をもとに、今年度入試の実態を客観的に整理・解説します。

■ 開催背景

東北大学AOIII期入試は、

- 共通テスト- 筆記試験- 面接試験

これらを総合的に評価する入試方式として知られています。一方で、

- 合格者の共通テスト得点はどの程度なのか- 筆記試験では実際にどのような力が問われたのか- 面接ではどのような質問・評価軸があったのか

といった具体的な実態は公開情報が少なく、「実情が見えにくい入試」であるという声が多く寄せられています。

そこで本イベントでは、今年度のAOIII期入試を実際に受験した受験生のリアルな声とデータをもとに、今年の入試を多角的に分析・解説します。

■ 本イベントで取り上げる内容

１. 受験者・合格者の共通テスト得点帯の分布

アンケートで集まった実データをもとに、今年の受験者層がどの得点帯に集中していたのか、いわゆる「ボーダー」がどのように見えてくるのかを整理します。

２. 筆記試験の出題傾向と受験生が感じた難易度

問題形式、思考の求められ方、記述量などについて、受験生の回答をもとに分析し、どのような力が重視されているのかを解説します。

３. 面接試験で多かった質問と評価の視点

「どのような質問が多かったのか」「どこを深掘りされたのか」といった点を整理し、今年度面接試験の全体像を読み解きます。

■ こんな方におすすめ

■ 開催概要

- 東北大学のAO入試を受験しようと考えている方- 東北大学に少しでも興味がある高校生- AO入試に興味はあるが、情報不足で一歩踏み出せていない方

イベント名：新高校3年生向け｜2026年度 東北大学AOIII期入試 振り返り解説イベント

日時：2026年2月21日（土）19:00～20:00

対象：新高校3年生・保護者

形式：オンライン開催

参加費：無料

■ Loohcs志塾 仙台校について

Loohcs志塾仙台校は、直近3年間の東北大学総合型選抜（AO入試）において、

合計16名の合格者を輩出しています。

合格学部一覧

- 医学部医学科：4名- 医学部保健学科：1名- 工学部：5名- 理学部：3名- 農学部：2名- 文学部：1名

仙台校では、すべての指導をマンツーマンで実施。講師は東北大学生のみで構成され、その多くがAO入試合格者です。一人ひとりの状況や個性に合わせた戦略設計を行い、集団授業では実現できない、無駄のない完全個別指導を強みとしています。「周りに相談できる人がいない」「AO入試について何から始めればいいかわからない」そんな方は、ぜひ無料相談会へお越しください。実際に総合型選抜で東北大学に合格した講師が、親身にご相談に乗ります。

【お申込み】

お申し込みはこちらのページより

https://loohcs-shijuku.com/campaign/p152532/