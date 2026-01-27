Chatwork業務をAIで効率化する「Knowly（ノウリー）」β版を公開

株式会社キメラ

株式会社キメラ（代表取締役社長：西川 公一朗、本社所在地：東京都豊島区、以下「キメラ」）は、Chatworkを利用した顧客対応・社内コミュニケーションをAIで効率化するクラウドサービス「Knowly（ノウリー）」のβ版を公開しました。

β版期間中は、正式リリース予定の主要機能を無償でご利用いただけます。

■ Knowly（ノウリー）とは

Knowly（ノウリー）は、Chatwork上のやり取りを「資産」として活用するための、AI搭載・業務支援SaaSです。

日々蓄積されるChatworkの会話ログをAIが解析・整理し、「探せる」「引き継げる」「迷わない」顧客対応環境を実現します。

カスタマーサポート、士業、受託開発、バックオフィスなど、Chatworkを業務の中心に据えているチームを主な対象としています。

■ Knowly（ノウリー）の特徴

情報がすぐ見つかる

過去の対応履歴をAIで即検索

- Chatworkの過去ログをAIが解析・ベクトル化- 類似ケース・過去回答を自然文で検索可能- 「あの時どう対応した？」を瞬時に再現チーム対応を標準化

対応状況をカンバンで可視化

- Chatworkの会話を自動でタスク化- 「未対応／対応中／完了」を一目で把握- 属人化しがちな顧客対応をチームで共有品質を揃える

ナレッジとして再利用できる対応履歴

■ 開発の背景

- よくある質問・対応例をAIが蓄積- 新人・引き継ぎ時も迷わず対応可能- 対応品質のばらつきを抑制Chatwork業務における「属人化」と「探せなさ」

Chatworkは多くの企業で顧客対応・業務連絡の中心として利用されていますが、

- 過去の対応が探しづらい- 担当者しか分からないやり取りが増える- 引き継ぎや休暇時に業務が滞る

といった課題を抱えがちです。

キメラでは、実際のChatwork運用現場での課題をもとに、「会話ログをAIで活かす」ことにフォーカスした Knowly を開発しました。

「Knowly」で実現する業務改善

- Chatworkを変えずに導入可能- 既存の会話をそのままナレッジ化- AIが“探す・まとめる・整理する”を代行

これにより、顧客対応のスピード向上・品質の均一化・引き継ぎコスト削減を実現します。

■ Knowly（ノウリー）について

概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176252/table/4_1_3973090ca9c54e57cc7b76c574a061da.jpg?v=202601271021 ]

■ βユーザー募集について

現在、プロダクト改善にご協力いただけるβユーザーを募集しています。

Chatworkを業務で利用している企業・チームの皆さまからのフィードバックをもとに、正式版の機能強化を進めていきます。

詳細・お問い合わせは以下よりご確認ください。

https://knowly.jp/

■ 株式会社キメラについて

株式会社キメラは、業務自動化・AI活用・SaaS開発を通じて、企業のオペレーション効率化を支援するIT企業です。

n8nを起点とした業務自動化、Webシステム開発、AI活用支援などを強みとし、現場に根ざした「使われる仕組み」の構築を行っています。

