ペンタセキュリティ、業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2026 Spring」にて講演

情報セキュリティ企業のペンタセキュリティ株式会社（本社：韓国ソウル、日本法人 代表取締役社長：陳 貞喜、以下ペンタセキュリティ）は、2026年3月3日（火）～ 3月7日（土）に開催される業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2026 Spring」にて、講演および出展することをお知らせいたします。

■ペンタセキュリティの講演について

日時：2026年3月4日（水）12:20～12:45

タイトル：AIスーパーサイクルの脅威に勝つ、事業継続のためのセキュリティ戦略

講演者：ペンタセキュリティ株式会社 日本法人 代表取締役社長 陳 貞喜

講演概要：

AIスーパーサイクルを背景に、AIを悪用したサイバー脅威が巧妙化・激化する昨今、ビジネスを守るための能動的な対策は不可欠です。本講演では、ビジネスの不確実性を増大させるサイバー脅威の実態を紐解きながら、限られたリソースでも運用可能な、効果的かつ実践的なWebセキュリティ対策を解説。デジタルレジリエンス実現に向けたアプローチを提案します。

▽視聴申し込みはこちら

https://it.expo.it-trend.jp/key/cmrtuyq8

■ペンタセキュリティの展示について

ペンタセキュリティのオンライン展示ブースでは、クラウド型WAFサービス「Cloudbric WAF+」（クラウドブリック・ワフプラス）を紹介します。日本・韓国・米国・欧州で特許を取得した独自開発の高度な攻撃検知エンジンを搭載したWAFに加え、WAAPとしてDDoS攻撃遮断、API保護、ボット対策、Malicious IP遮断まで備えており、これひとつで多様化するサイバー攻撃から企業のWebアプリケーションとAPIを包括的に保護します。171カ国70万サイトから収集される脅威インテリジェンスを活用した脅威分析とマネージドサービス付きで、社内にセキュリティ専門家がいなくても手軽に導入・運用が可能です。

https://www.cloudbric.jp/cloudbric-waf/

■ITトレンドEXPO について

ITトレンドEXPOは、年間2,000万人が利用する法人向けIT製品の比較・検討サイト「ITトレンド」が主催する、業界最大級のオンライン展示会です。

＜実績＞

・累計登録者数：21万人突破

・最大出展製品数：709製品

・最大セッション数：123セッション

＜イベント概要＞

名称：ITトレンドEXPO2026 Spring

開催テーマ：新たな出会いが明日の「働く」を変える

開催日時：2026年3月3日（火）～ 3月7日（土）

料金：無料

主催：株式会社Innovation ＆ Co.

申し込み：https://it.expo.it-trend.jp/key/cmrtuyq8

視聴方法：事前に登録いただいたメールアドレス・パスワードでログインしてください

ペンタセキュリティは、IT大国・韓国を代表する情報セキュリティ企業です。データ暗号化プラットフォーム「D.AMO」、クラウド型セキュリティプラットフォームサービス「Cloudbric」、認証セキュリティをはじめ、企業情報セキュリティのためのソリューションを提供しています。先進的かつ高度な暗号化技術・脅威検知技術によって日本・韓国・米国・欧州などで特許を取得しており、世界171カ国でビジネスを展開しています。また、IoTセキュリティやブロックチェーンを活用したサービスの開発にも力を注いでいます。

https://www.pentasecurity.co.jp/