【双葉電子工業】 製造業の部品調達を革新する、図面付加工部品調達サービス「FO Plus」の提供を開始

双葉電子工業株式会社

双葉電子工業株式会社（本社：千葉県茂原市、以下当社）は、製造業における部品調達プロセスを革新する新サービス「フタバオーダーサイトPlus（以下、FO Plus）」の提供を開始いたしましたのでお知らせいたします。

「FO Plus」は、新たに図面をアップロードするだけで見積もりが届く、製造現場のアナログな業務をデジタル化されたスマートな業務へと進化させるプラットフォームです。今回のサービス開始により、お客様はあらゆる図面付き設備用加工部品を手軽に調達できるようになります。従来は、1つの設備・装置部品の見積や発注を完了するまでに平均30時間以上かかり、50回以上にわたり図面の送付が行われていましたが、「FO Plus」をご利用いただくことで、その作業時間を削減し、新たな付加価値のある業務に取り組むための時間を創出することが可能となります。

※）IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査2D図面送付業務における実態調査（2025年8月29日～同年9月1日）

【双葉電子工業】設備・装置産業に関する2025年総括と2026年展望についてはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000075680.html)

【特徴】

・ PDF図面やCADデータ等のアップロードによる見積・発注依頼

・ フォルダ管理機能と図面のリスト化（複数図面がまとまっているPDFファイルを分割登録）

・ Excelライクなリスト上で見積・管理情報を記載。まとめて見積依頼し結果を参照

・ AIを活用した図名・図番・数量の自動読取機能で図面情報入力作業を補助

・ ブラウザ上での図面書き込み機能

これらの機能により、「メール作成・送付にかかる時間の大幅削減」、「見積依頼品のリスト化および管理にかかる時間の大幅削減」を実現できます。また、図面書き込み機能により、仕様の伝達が容易になり、コミュニケーションの齟齬の削減、図面送付回数の削減につながります。

図面データアップロード＆リスト化機能

ブラウザ上での図面書き込み機能

【期待効果】

当社で実際に1つの設備・装置部品の見積・発注が完了するまでの業務時間を分析しました。担当者1名で400図面の設備用加工部品の見積発注を完了させるまでに、約280時間要しておりました。図面アップロード機能による送付時間の削減、自動リスト化と図面書き込み機能による仕様確認時間削減で、合計約50%の業務時間削減が期待できると分析しております。

【対応領域】

あらゆる種類の図面付加工部品に対応いたします。

切削加工（角物/丸物）旋盤加工板金製缶表面処理大ロット製作

【本件に関するお問い合わせ】

〒297-8588 千葉県茂原市大芝629

双葉電子工業株式会社 総務法務部長 徳元 秀行

TEL：0475-24-1111 (代)

WEB：https://www.futaba.co.jp/support/contact/inquiry

【製品・サービスに関するお問い合わせ】

〒299-4395 千葉県長生郡長生村薮塚1080 長生精機技術センター

フタバオーダーサイト カスタマーセンター

TEL：0120-551-728

MAIL：e-fscc@ml.futaba.co.jp