プラネタリウムで“フィジーの星空と癒し”を体感

フィジー政府観光局（Tourism Fiji／所在地：フィジー・ナンディ）は、コニカミノルタプラネタリウム株式会社が運営するエンタテインメントプラネタリウム施設にて、ヒーリングプラネタリウム最新作『フィジーヒーリング ～南十字星と幸せの島～』が都内3館（押上・有楽町・池袋）で順次上映されることをお知らせします。

本作は、南太平洋に浮かぶフィジーの豊かな自然や文化に触れながら、オリジナルアロマの香りに包まれながら星空を眺める、約45分のヒーリングプラネタリウム作品です。ナレーションは声優・江口拓也さんが担当し、優しい声で“幸せあふれるフィジー”へと誘います。

南十字星がきらめく、南半球の星空へ

フィジーは南半球に位置し、日本とは異なる星空が広がります。日本では南の一部地域でしか見られない「南十字星」にも注目。かつて航海の道しるべとなった星が、観る人の心を照らします。

クレジット：コニカミノルタプラネタリウム株式会社クレジット：コニカミノルタプラネタリウム株式会社香りで旅するフィジー：2種類のオリジナルアロマ

ヒーリングプラネタリウムは、シーンに合わせてアロマが香るプログラムです。今作では調香師が実際にフィジーを訪れ、そのイメージからオリジナルアロマを調合。香りでもフィジーらしさを楽しめます。

- 《Fiji Blue》：青い海とビーチをイメージ。マリンノートにココナッツとトロピカルフルーツを重ね、南国の風と穏やかな海辺の時間を感じさせる香り- 《Fiji Flower》：フィジーの花々をイメージ。国花のカトレアやプルメリアを中心に、ハイビスカスやイランイランをアクセントに加えた香りナレーション：江口拓也さん／音楽：おおはた雄一さん

ナレーションは声優・江口拓也さんが担当。優しく落ち着いた声が、あなたを星空に連れ出します。

クレジット：コニカミノルタプラネタリウム株式会社

音楽はシンガー・ソングライター・ギタリストのおおはた雄一さん。アコースティックギターを基調とした温かみのあるサウンドが、星空の癒しの時間に寄り添います。

クレジット：コニカミノルタプラネタリウム株式会社上映概要

上映時間：約45分

上映場所／公開日

- プラネタリウム天空（押上）：2026年1月23日（金）- プラネタリアTOKYO（有楽町）：2026年2月6日（金）- プラネタリウム満天（池袋）：2026年2月20日（金）チケット販売- Starry Members会員：上映7日前 正午12:00～（オンライン購入）- 非会員：上映5日前 正午12:00～（オンライン購入）

※ヒーリングプラネタリウムは小学校就学前のお子さまは入場不可。

※上映スケジュール等の詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。

フィジー政府観光局より

フィジーは、“Where Happiness Comes Naturally（幸せあふれるフィジー）”をブランドメッセージに掲げ、豊かな自然や文化、人々の温かさに触れる旅の魅力を発信しています。本作は、南半球ならではの星空と香りが重なり合うことで、フィジーの空気感を都心で体験できる特別な機会です。

本取り組みにあたり、フィジー政府観光局は、取材・撮影に必要な渡航および現地での移動・手配（Fiji Airwaysによる渡航、現地手配、島間移動、送迎、宿泊、食事等）を支援しています。一方で、作品の制作・編集および表現内容は制作側の責任において構成されています。

上映を通じて、次の旅先としてのフィジーをより身近に感じていただければ幸いです。

公式情報

作品公式ページ（コニカミノルタプラネタリウム）：https://planetarium.konicaminolta.jp/program/fiji_healing/?rl=260122_all_fiji

「フィジーヒーリング ～南十字星と幸せの島～」予告編：https://youtu.be/d_k7FD30piI?si=AVIfuaOoclUO_zVm

本件に関するお問い合わせ先

フィジー政府観光局 日本オフィス

E-mail： prjapan@tourismfiji.com.fj