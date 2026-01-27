【今だけ!!夜まで『ランチ料金』で食べ放題!!】2/15迄！自家製台湾小籠包と本格中華の食べ放題『THE BUFFET 包包點心 ららぽーと横浜』にてランチ料金でご利用いただけるお得なキャンペーンを開催！

本格中華と選べる拉麺で充実の食べ放題！

台湾カフェスタイルのスタイリッシュな居心地の良い空間で、熱々の肉汁たっぷり『自家製台湾小籠包』をはじめ、様々な飲茶が食べ放題で楽しめる「THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心」。

よりお得に楽しく♪2026年2月15日（日）までの期間限定！

終日『ランチ料金』にて食べ放題をお楽しみいただけるキャンペーンを開催！

おすすめメニューのご紹介

まず召し上がっていただきたいのは、オーダーごとに蒸したてをご提供する『自家製台湾小籠包』。

もちもちの皮の中からは、たっぷりの肉の旨味が凝縮されたスープが溢れ、口の中に広がります。

まさに口福感（こうふくかん）を感じる自慢の一品です。

『自家製台湾小籠包』以外にも、バラエティー豊かな『点心』や、『春雨サラダ』など、さっぱりと箸休めにもぴったりな冷菜。『本格旨辛麻婆豆腐』や『華味鳥つくねの黒酢ソース』など、定番人気のメニューを取り揃えた主菜。そして『五目炒飯』や『魯肉飯』などのご飯類もすべて食べ放題！

そして、自分好みのカスタマイズで楽しめる、選べる「麺類」も人気アイテムの一つ！

『鶏白湯』や『醤油』、人気沸騰中の『麻辣湯』など、対面で作り上げて、出来立てをご堪能いただけます。

更に！

コース別のオーダーメニューも充実！

蟹の旨味溢れる『蟹小籠包』、ぷりぷり海老の食感と濃厚で芳醇なトリュフの香り溢れる餡が絶品な『トリュフ入り餃子』、モチモチのパオピンに包まれた肉厚な『北京ダック』など、魅力満載なラインナップをご用意しております。

■トリュフ入り餃子について：トリュフ含有量0.15％（餡中）

ぜひこの機会に、ゆったりとお得に充実の食べ放題をお楽しみください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

夜までランチ料金キャンペーンについて

=== 実施期間 ===

・2026年1月26日（月）～ 2026年2月15日（日）

=== 店舗のご紹介 ===

●店舗名：THE BUFFET（ザ ブッフェ）包包點心 ららぽーと横浜

・住所：〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜3F

・電話番号：045-930-3017

・予約サイト：https://x.gd/Ve1GX

=== 注意事項 ===

※画像はイメージです。

※本企画は、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。

※オーダーメニューはコースにより異なります。詳しくはHPをご確認くださいませ。

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表取締役社長：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://nilax.jp

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務