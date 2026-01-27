TOTEME 2026年春夏コレクション

Seiya Nakamura 2.24株式会社

TOTEME 2026年春夏コレクションは、飾らない美しさを凝縮しています。タンクトップ、トレンチコート、パジャマセットといったブランドのアイコンがラフでありながら精緻に解体され、ほぐれた仕上げや時間を経て柔らかくなった素材の質感の開放的な融合が特徴となっています。

シワ感のあるコットン、風合いを増したリネン、切りっぱなしのニットが日常に馴染む魅力を漂わせ、それをボクシーなレザーバッグや足の自然な曲線をなぞる光沢感のあるシューズによって引き締めています。カラーはオプティックホワイトとブラックが中心で、フェードピンクやディープグリーンがアクセントを添えています。アンティーク刺繍を施したスカーフは、スウェーデンのルーツを想起させます。

自発的で、柔らかく、輝きを放つTOTEME 2026年春夏コレクションは、官能的な洗練さを遊び心と共に表現しています。

KEY READY-TO-WEAR LOOKS

コレクションの中心となるアイテムは、気負わない自然体のムードを映し出します。流れるようなスカートやパンツに重ねたニットタンクトップは、しなやかでシワ感のある質感のスリップドレスと共に、リラックス感と精緻さを併せ持つムードを演出。シャープな襟のコートにスリムなボディスーツを合わせ、コンパクトなニットをロング丈のシャツにレイヤードすることで、やわらかさの中に凛とした緊張感を添えています。切りっぱなしのトリムを施したモノクロームのサテンセットアップは、昼から夜へと自然に溶け込みます。

KEY FABRICS

表情のある素材使いが、コレクション全体にゆるやかで、時を重ねたような風合いをもたらします。メタル糸を織り込んだシワ加工のコットン、モヘアニットの下に重ねたリネンサテン、そして断ち切りのクレープ・ド・シンとシルクのセパレートが、歴史を秘めた一着を思わせます。タンブル加工を施したレザーはテーラードのラインにやわらかさを与え、ダブルサテンはさっと纏える軽やかさを演出します。

TOTEMEのB Corp認証に基づき、本コレクションは高品質で、環境負荷が少なく、長く愛用できる素材を大切にしています。GOTS認証コットン、RWS認証ウール、RMS認証モヘア、FSC認証ビスコース、コットン繊維廃棄物から生まれたCirculose(R)、そしてイタリア・アレッツォでリサイクル18金とコンフリクトフリー・ダイヤモンドを用いて手作業で仕上げられたジュエリーを使用しています。

BAGS

2026年春夏コレクションでは、角を切り落としたようなシャープなフォルムと洗練されたシルエット、ミニマルなメタルパーツが印象的なトップハンドルバッグ「Clip（クリップ）」が登場。クロコ型押し、ペブルグレイン、グロッシーレザーの3種で展開されます。新作「Roam（ローム）」は、なめらかなレザーに意図的なグラフィカルフォールドを施した、軽やかなトートバッグとしてデビュー。さらに「The Lounge tote（ラウンジトート）」と「Belted bucket bag（ベルテッドバケットバッグ）」が、シエナとタンの新色で再登場し、「Belted tote（ベルテッドトート）」とともにラインナップに加わります。ブランドを象徴する「T-Lock（Tロック）」は、ウーブンレザーで新たな表情に生まれ変わります。

SHOES

シューズは、サテンのなめらかな艶、パテントレザーの光沢、そして表情のあるヴァケッタレザーによって、シルエットにやわらかな余韻を添えます。控えめなピープトゥを配した、85mmヒールの「Contour pump（コントゥアパンプス）」と、「Contour Slingback sandal（コントゥアスリングバックサンダル）」は、さりげない官能性を演出。一方、フラットのスリングバック・メリージェーン、アンクルストラップのキトゥンヒール、そしてウェットルックレザーで仕上げたバレリーナが、若々しいムードを添え、スタッズをあしらったフラットスライドの素朴な佇まいと並びます。

JEWELRY & ACCESSORIES

ジュエリーは、ルックに気負いのない自由なムードを吹き込みます。ブラックオニキス、ジェイド、ラブラドライト、アメシスト、ローズクォーツ、そしてマザーオブパールを連ねたロング丈の「Infinity beaded necklace（インフィニティビーズネックレス）」は、オフショルダーのテーラリングに流動感をもたらし、シアーニットやスリムなタンクドレスに奥行きのある表情を添えます。ロープから着想を得たドロップイヤリングとフープは、ゴールドプレートを施したリサイクルブラスで仕上げられ、太陽に温められたような風合いをまといます。その表情は、意外性のある装飾としてドレスのトリムにも表れています。サングラスは、グラフィカルなキャットアイとシールドフレームでシャープな輪郭を与え、TOTEMEのクラシックなラインナップをさらに広げます。

2025年9月15日にニューヨークで発表されたTOTEME 2026年春夏コレクションは、2026年2月より、toteme.com(https://int.toteme.com/)、直営店および一部取扱店舗にて展開予定です。

Creative Direction: Elin Kling & Karl Lindman

Styling: Camilla Nickerson

Casting: Jess Hallett

Hair: Holli Smith

Makeup: Hannah Murray

Nails: Mo Qin

Sound: Frederic Sanchez

Production: Focus

ABOUT TOTEME

TOTEME は、スウェーデンの感性、現代の志向、スタイルの概念に根ざしたファッションハウスです。女性の多様な役割や実際の着用方法を重視し、素材と形状に重点を置いた象徴的なデザインを作り出します。アーキタイプのピースは女性の視点から考察され、贅沢な生地、豊かな質感、グラフィックなシルエットで実現されます。直接的で決定的なドレスコードを代表するコレクションは、キュレーションされた編集、ビジュアル、スペースの中で文脈化されます。TOTEME は 2014 年にエリン・クリングとカール・リンドマンによって設立されました。ストックホルムのスタジオから、レディ・トゥ・ウェア、シューズ、バッグ、アクセサリー、ジュエリーを含むコレクションを制作しています。

Instagram: ＠toteme(https://www.instagram.com/toteme/) / Website: https://int.toteme.com/